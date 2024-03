Guendalina Tavassi: “Ho usato farmaci per diabetici senza esserlo, volevo dimagrire prima dell’Isola” Guendalina Tavassi ha raccontato di aver fatto uso di medicinali per diabetici pur non essendolo. Il motivo è piuttosto semplice: il desiderio di perdere peso prima dell’Isola dei Famosi. L’influencer ha poi ammesso di aver fatto uso della chirurgia estetica perché non ha un buon rapporto con lo specchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Cercare la bellezza e la perfezione a tutti i costi può davvero diventare un problema, se non una vera dipendenza, soprattutto per personaggi che con il loro aspetto fisico ci lavorano, da sempre. È successo anche a Guendalina Tavassi, come lei stessa racconta in un servizio de Le Iene, in cui si affronta anche una tematica importante come quella dell'uso di sostanze, improprie, per provare a dimagrire.

Guendalina Tavassi e l'uso di farmaci per diabetici

Prima di prendere parte ad una delle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi, in cui ha partecipato insieme al fratello Edoardo, Guendalina Tavassi ha iniziato ad utilizzare dei farmaci al solo scopo di dimagrire, senza considerare gli effetti che avrebbero potuto avere sul suo corpo e sulla sua psiche: "Ho provato un farmaco per diabetici, mi facevo delle punture e non avevo più fame. L’ho fatta due anni e mezzo fa, dovevo andare a “L’Isola dei Famosi” e non volevo farmi vedere così". L'ex gieffina, poi, racconta come è riuscita a procurarsi questi farmaci e che ripercussioni ci sono state dopo il loro uso, sebbene non ne avesse bisogno:

Il mio problema era farmi vedere dalle persone prima di dimagrire a “L’Isola dei Famosi”. Ovviamente non sono diabetica. Come ho fatto ad avere la prescrizione? Sottobanco ci sono persone che vendono questi medicinali. Io ho provato l’efedrina e l’anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere. Avevo il cuore a mille, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare. Ero impazzita.

Gli interventi di chirurgia estetica di Guendalina Tavassi

Tavassi non nasconde di aver avuto negli anni problemi relativi all'accettazione di sé, che l'hanno portata a ricorrere spesso e volentieri alla chirurgia estetica, al punto da non poterne più fare a meno. Infatti, già è in calendario un prossimo intervento:

Non ho alcun rapporto con lo specchio. Lo detesto. Mi specchio direttamente col filtro della telecamera, per specchiarmi uso il telefono. Non dico che sono brutta, però finché non mi camuffo, non riesco a guardarmi. Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatrizzato sotto il labbro. Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica. Ora vorrei fare il lifting.