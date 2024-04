video suggerito

Francesco Benigno prima dell'Isola: "Altri lanciati dall'elicottero. Io sazio, in motoscafo e pagato" La gaffe di Francesco Benigno, nuovo concorrente dell'Isola dei famosi, prima di sbarcare in Honduras. "Gli altri li lanciano uno dopo l'altro dall'elicottero, io arrivo sazio, spaparanzavo in motoscafo e mi pagano pure la prima puntata", aveva scritto l'attore per poi cancellare tutto.

A cura di Stefania Rocco

Sbarco all’Isola dei famosi 2024 con gaffe per Francesco Benigno che, poche ore prima di arrivare in Honduras, aveva risposto all’attacco ricevuto da un utente con un commento che ha poi provveduto a cancellare ma il cui screenshot ha già fatto il giro dei social. Benigno, che è entrato in gioco a partire dalla seconda puntata, aveva preso in giro i naufraghi sbarcati prima di lui e costretti a lanciarsi da un elicottero. Una sorte che il diretto interessato non ha condiviso, come si è premurato di precisare, avendo avuto la possibilità di arrivare sulla spiaggia che fa da location al gioco comodamente seduto a bordo di un motoscafo.

La gaffe di Francesco Benigno

Via Instagram, probabilmente in risposta a una provocazione, Benigno aveva descritto in questi termini la sua partecipazione all’Isola: “L’8 li lanciano uno dietro l’altro dall’elicottero e basta mentre io arrivo tre giorni dopo spaparanzavo in motoscafo e sazio. Spero che riusciranno in tre giorni a montare la capanna e stanno già mezzo sclerati. Inoltre non ci sono alla prima puntata ma mi viene pagata lo stesso. Quindi fatti due conti e continua a rosicare”. Un commento che l’attore, probabilmente a causa delle polemiche suscitate, ha rimosso ma il cui screen è rimasto in rete ed è stato condiviso attraverso l'account Instagram dell'influencer Deianira Marzano.

Francesco Benigno nuovo naufrago dell’Isola dei famosi

Benigno è entrato a far parte del cast dell’Isola dei famosi nel corso della seconda puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale5. L’attore è entrato in gioco – come aveva già annunciato – senza doversi lanciare dall’elicottero come accaduto invece agli altri naufraghi. Insieme a lui a sbarcare in Honduras anche Daniele Radini Tedeschi, scrittore e critico d’arte che ha lavorato a lungo per Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai1 fino al 2020.