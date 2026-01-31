Giulia Salemi: “Perché Mediaset non ha puntato su di me? Ho una forte identità social, cozza con la carriera lì”

Giulia Salemi ha spiegato perché; dal suo punto di vista, Mediaset ha deciso di non continuare a “puntare” su di lei dopo la partecipazione al GF Vip e il successo come ‘opinionista social’: “Penso si tratti di linguaggi. Ho una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene con le carriere televisiva”.

Red Carpet 2-Vip al Tappeto su Amazon Prime Video, The Cage con Amadeus su Nove e presto Pechino Express targato Sky. Sono questi i programmi più recenti a cui Giulia Salemi ha partecipato (o sta per partecipare). L'influencer e conduttrice è sempre più impegnata da un punto di vista lavorativo, anche se ormai da tempo le proposte che le vengono fatte non provengono più da Mediaset, la rete che per prima l'ha "lanciata" nel mondo della televisione. Nel 2022 partecipò infatti come come concorrente del Grande Fratello Vip e l'anno successivo venne richiamata nel ruolo di "commentatrice social", per poi sparire.

Ma perché Mediaset ha scelto di non continuare a "puntare" sulla figura di Salemi dopo il successo riscosso con il reality DI Alfonso Signorini? È questa la domanda che è stata fatta alla diretta interessata nel corso della puntata del 31 gennaio di TvTalk e a cui lei ha dato una risposta precisa: "Non penso che si tratti di puntare, penso che si tratti di linguaggi". Poi il paragone con Tommaso Zorzi, che ha avuto un percorso simile, da vincitore del GF Vip a opinionista e poi nessun'altra proposta da parte della rete: "Sia io che Tommaso Zorzi abbiamo una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene in parallelo con le carriere televisive Mediaset. Quindi forse le cose cozzano, non lo so, è un'analisi che mi sono voluta dare".

Salemi ha quindi dato una sua possibile interpretazione alla mancanza di proposte lavorative da parte di Mediaset, ma non è escluso che ci possa essere un ritorno in futuro. Al momento, però, l'influencer ha un sogno: partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente. "Ti prego, facci un pensierino, i tempi sono cambiati. Anche perché io sono molto impacciata e mi divertirebbe molto", ha detto rivolgendosi direttamente a Milly Carlucci e invitandola a superare la regola non scritta di invitare nel programma anche personaggi provenienti dal mondo dei reality, come nel suo caso.