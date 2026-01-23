Giulia Salemi smonta Corona: “Mai scesa a compromessi. Al GF ho fatto la stupidina ma non me ne pento”

Giulia Salemi parla di lavoro e di gavetta a Hot Ones Italia, sottolineando di non essere "mai scesa a compromessi" e di aver avuto "incontri borderline" solo in due occasioni. L'influencer non fa mai direttamente il nome di Fabrizio Corona, ma le sue parole sul tema smontano di fatto le insinuazioni dell'imprenditore, che di lei a Falsissimo aveva detto: "Farebbe qualsiasi cosa per il successo, per il potere. Lei sapeva tutto quello che Pretelli ha fatto con Signorini".

Le parole di Giulia Salemi

L'influencer, che fino ad ora non si è mai espressa sul caso Signorini, ha rivendicato la propria indipendenza e la fatica fatta per arrivare dove si trova oggi, spiegando che "sul mio lavoro non mi ha mai aiutato nessuno". Passando poi al tema delle scorciatoie, ha chiarito di non aver mai ceduto a lusinghe poco chiare: “Compromessi? Ho avuto un paio di momenti, ma non mi sono mai messa in certe circostanze". Salemi precisa inoltre di non aver mai avuto incontri ambigui legati alla sua professione, se non in due casi limite avvenuti quando era ancora giovanissima: "A un casting conobbi un signore che mi disse ‘fai tutto quello che ti dirò io e ti farò volare come una farfalla’, chiamai mia mamma piangendo e fu lei a dirmi cosa rispondere, ovviamente non fui presa per il casting, ma sti cavoli. Non sono mai scesa a compromessi e mai ci scenderò".

Sul Grande Fratello

L'attenzione si è poi spostata sul reality che l'ha consacrata. Giulia Salemi ha spiegato che non rinnega il Grande Fratello, definendolo come una delle sue trasmissioni preferite. Ma ha aggiunto una riflessione sulla sua immagine pubblica degli inizi, ammettendo di aver interpretato un personaggio che oggi gestirebbe diversamente: “Se tornassi indietro non avrei cavalcato così tanto l’onda della stupidina in tv, era il mio ruolo in commedia. Mi chiedevano di giocare, divertirmi e farmi prendere in giro. Forzavo la mano per dire degli strafalcioni perché in quel momento erano funzionali". Nonostante la consapevolezza di oggi, l'influencer rivendica quel percorso: "Non me ne pento, però a causa di quelli c’ho messo più tempo per non farmi prendere in giro".

Cosa aveva detto Fabrizio Corona

Le dichiarazioni di Salemi si pongono in netto contrasto con quanto sostenuto precedentemente da Fabrizio Corona. Nella seconda puntata di Falsissimo legata ad Alfonso Signorini, infatti, l'imprenditore di lei disse: "Il problema non è Pretelli, ma è lei. Farebbe qualsiasi cosa per il successo, per i social, per l’immagine, per il potere. Ha conosciuto Pretelli all’interno di un sistema e hanno creato una fanbase, poi escono dal GF e rinnegano quello che è successo nelle loro due vite prima". E ancora: "Hanno creato un’identità attraverso una persona che li sfrutta entrambi, e loro sono conniventi con lui, visto che lei sapeva tutto quello che lui ha fatto con Signorini. Li abbiamo visti per anni insieme convivere in questa storia a tre. Li abbiamo visti ricoprire ruoli dati proprio da Signorini".