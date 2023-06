Giorgia Soleri torna a usare i mezzi pubblici: “Non lo facevo da anni, li amo” Giorgia Soleri, attivista ed ex compagna di Damiano David dei Maneskin, pubblica una foto scattata all’interno di un mezzo pubblico: “Sono tornata a prenderli perché sto meglio e sono felicissima: li amo”.

A cura di Stefania Rocco

Giorgia Soleri, attivista ed ex compagna di Damiano David dei Maneskin, pubblica tra le sue Instagram stories una foto scattata all’interno di un mezzo pubblico. La giovane lascia intendere di avere smesso a lungo di utilizzarli a causa delle sue condizioni di salute. Affetta da endometriosi, fibromialgia, neuropatia del pudendo e adenomiosi, Soleri è stata a lungo costretta a evitare situazioni che potessero acuire il processo infiammatorio alla base delle malattie delle quali si è fatta portavoce. Adesso che sta meglio, ed è lei stessa a raccontarlo, è tornata a riconquistare alcune delle libertà perdute, come quella che le ha consentito di tornare a utilizzare i mezzi pubblici.

La confessione di Giorgia Soleri

Via Instagram, dopo avere scattato una foto all’interno di quello che sembrerebbe essere un autobus, Giorgia ha scritto: “Comunque in questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblico perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi un po’ di tregua? Non lo so e ho paura a chiedermelo) e sono felicissima perché LI AMO!”. Quindi ha aggiunto una riflessione, che incontrerà certamente l’approvazione dei follower ed eviterà le consuete polemiche, a proposito della libertà di scegliere se usare o meno tali strumenti che non a tutti è concessa: “Ci sarebbe anche da parlare del privilegio di poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato altre volte quindi per oggi niente pippone”.

La separazione da Damiano David dei Maneskin

Giorgia è reduce da un momento di forti cambiamenti nella sua vita. Dopo anni, è finita la lunga storia d’amore con Damiano David, frontman dei Maneskin. A precederà l’ufficialità della comunicazione è stato un video, girato in discoteca e caricato sui social, che mostrava il cantante baciare Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis che conosce Damiano da anni. Dopo la pubblicazione di quel filmato, Damiano è stato costretto a uscire allo scoperto e ufficializzare la separazione da Giorgia. Dopo avere unfollowato tutti i Maneskin e Martina, Giorgia ha pubblicato un messaggio in cui chiariva il suo punto di vita. “La relazione tra me e Damiano non è mai stata monogama”, ha fatto sapere l’attivista e influencer, riconducendo i motivi della rottura a problematiche che non sarebbero in relazione con l’inesistente tradimento.