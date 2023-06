Giorgia Soleri e il rapporti con Damiano: “Le persone se ne vanno, ma resta il modo in cui lo fanno” Il clima tra i due sembra essere tutt’altro che disteso. “La gente se ne va, ma il modo in cui decidono di farlo, quello resta per sempre”, scrive sui social l’attivista, dopo il video di Damiano che bacia un’altra ragazza. Del loro legame, insomma, sembra che resti in piedi ben poco.

A cura di Giulia Turco

C'è aria di maretta tra Damiano David e Giorgia Soleri, che da qualche giorno hanno annunciato pubblicamente di non essere più una coppia. Una decisione che, stando alle loro parole, sarebbe stata presa di comune accordo, ma tanto d'accordo non sembrano essere, in fondo, da quando sui social è spuntato il video incriminato che mostra il cantante dei Maneskin lasciarsi andare alla passione con Martina Taglienti.

Tira una brutta aria tra i due ex

"Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci", scrive lui, "di comune accordo la nostra non era una storia monogama", aggiungeva lei qualche ora dopo. Insomma, a leggere le loro parole sembrava che Giorgia Soleri e Damiano David avessero deciso di mettere un punto alla loro storia in maniera pacifica, ma a pochi giorni dall'annuncio della rottura l'impressione è che il clima tra loro sia tutt'altro che disteso. "La gente se ne va, ma il modo in cui decidono di farlo, quello resta per sempre", scrive l'attivista sui social mentre si trova a Roma e, secondo alcuni, starebbe già facendo i pacchi per lasciare l'appartamento che divideva con il cantante. "Questo mese sto facendo una vera ‘challenge’, si chiama Giugno", racconta sui utilizzando un meme sui social, "consiste nel cercare di avere affrontare ogni giornata di Giugno".

Nuovi progetti di vita per Damiano e Giorgia Soleri

Come dicevamo mentre i Maneskin si trovano a Madrid per le date del loro tour, Giorgia ne avrebbe approfittato per tornare nell'appartamento romano, che non è escluso possa restare la sua dimora anche in futuro. Tanti i fan che si chiedono che cosa ne sarà dei due gatti che divideva con Damiano, che forse dovrà rinunciare alla compagnia dei suoi amici pelosi nella prossima sistemazione dove si stabilizzerà, ammesso che sarà lui a lasciare casa. Nel frattempo la sua ex fidanzata lancia segnali via social per lasciare intendere ai suoi fan di essere una sostenitrice dell'amore non monogamo. Il motivo della fine della sua storia con Damiano non sarebbe dunque da rintracciare nel bacio appassionato che ha regalato a Martina Taglienti, amica di Victoria, né in nessun altro rapporto al di fuori della loro relazione.