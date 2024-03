Gianluca Vacchi: “Evasore? Ho pagato milioni di euro, la notizia senza il mio nome sarebbe diversa” Gianluca Vacchi interviene sulla presunta evasione fiscale di cui si è parlato nei giorni scorsi e che qualcuno collega alla sua attività da influencer. In diretta con Pomeriggio 5 spiega: “Evasore? Mi viene da sorridere. Ho pagato più di 400 milioni in 10 anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gianluca Vacchi è intervenuto in diretta a Pomeriggio Cinque, in collegamento con Myrta Merlino, per rispondere alle notizie secondo cui sarebbe al centro di una presunta attività di evasione fiscale, legata alla sua attività di influencer. L'imprenditore si è difeso e ha ribadito come queste accuse siano infondate: "Mi è venuto da sorridere".

Gianluca Vacchi: "Ho pagato più di 400 milioni di euro"

È nel programma Mediaset che Gianluca Vacchi decide di dire la sua in merito alle notizie emerse sul suo conto, che minano la sua attività di influencer e anche di imprenditore. Ad intervistarlo è proprio Myrta Merlino, che gli chiede se la sua ricchezza, ostentata con foto video pubblicati sui social, l'abbia costruita diventando un influencer, ricevendo in risposta:

No Myrta, io non mi sono arricchito con i social perché io non li uso come li usano gli influencer diciamo canonici, io li uso e li ho usati più che altro per divertirmi. Le operazioni commerciali che ho fatto con i social network si potrebbero contare sulle dita di due mani, forse di una, per la verità

Vacchi dichiara che quanto ricava dai social rappresenta un minima percentuale del suo fatturato, e in merito alla notizia che lo vede protagonista aggiunge:

L’unica cosa che mi preme chiarire è che l’altro giorno quando ho visto sui giornali “Vacchi evasore” mi è venuto da sorridere, credo che senza il mio nome la notizia avrebbe avuto un risalto diverso. Questo credo sia un po’ una strumentalizzazione ma va bene, quando sei una persona pubblica devi capire che ci sono i pro e i contro nell’esserlo. Fino e nella misura in cui viene rispettata la verità. Allora, che io venga definito un evasore è singolare perché se tu consideri le imposte che direttamente o indirettamente io ho pagato negli ultimi 10 anni sono più di 400 milioni di euro.

Gianluca Vacchi spiega da dove nascono le voci sull'evasione

La giornalista, quindi, gli chiede da dove siano uscite le cifre piuttosto consistenti di cui si parla in questi giorni, circa 7 milioni di euro che Vacchi avrebbe evaso, ma non con la sua attività sui social, come è lui stesso a spiegare:

Riguardano la mia attività imprenditoriale che è una questione diversa. C’erano dei finanziamenti in essere tra la mia holding e me stesso, ovvero la mia holding aveva prestato dei soldi che erano peraltro remunerati con dei tassi d’interesse e a un certo punto la guardia di finanza, di cui rispetto assolutamente il lavoro, ha detto questi finanziamenti sono assimilabili a dei dividendi e io per amor di pace ho pagato.