Gianluca Vacchi accusato di evasione fiscale, la reazione: "C'è stato un equivoco" L'influencer parla per la prima volta della vicenda che riguarda l'intervento della GdF sull'evasione fiscale: "Non c'è nulla di tutto questo, solo una differente opinione sulla contabilizzazione fiscale di determinate voci".

Gianluca Vacchi è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Bologna insieme ad altri influencer, tra cui anche Luis Sal, per un'evasione complessiva del valore di 11 milioni di euro. Per la prima volta, parla Gianluca Vacchi: "Non si tratta che di un grande equivoco", ha dichiarato l'influencer che sui social cuba 22 milioni di follower sul solo Instagram. Al Giornale rilascia un'intervista "per il bene di mia figlia".

Le parole di Gianluca Vacchi

"Io sono un uomo che vive senza scheletri nell’armadio. Qualunque cosa venga fuori su di me la affronto. Ora ho deciso di dare questa intervista perché sto pensando a mia figlia" racconta Gianluca Vacchi ad Hoara Borselli.

Si parla di evasione legata alla mia attività di influencer, facendo intendere un occultamento di redditi pari a sette milioni di euro. Io dalla Guardia di Finanza ho ricevuto una contestazione che ha portato al pagamento da parte mia di seimila euro. Sa perché? Perché mi hanno spiegato che non erano deducibili i costi legati ai viaggi in aereo.

E i sette milioni? Secondo le dichiarazioni di Gianluca Vacchi "riguardano il periodo tra il 2017 e il 2019":

L’oggetto della contestazione erano dei finanziamenti, fatti alla luce del sole, dalla mia holding verso me stesso che per la Guardia di Finanza erano assimilabili a dei dividendi. Io, per amor di pace, ho convenuto con loro e ho pagato come se fossero dei dividendi. Ecco la storia dei sette milioni. Questa non si chiama evasione ma differente opinione sulla contabilizzazione fiscale di determinate voci. L’evasione a casa mia è quando tu vendi una cosa in modo occulto. Non era questo il caso. Niente di occulto.

"Influencer diseducativi? Ci ho messo dieci anni a diventare quello che sono"

Gianluca Vacchi non ci sta al fatto che si pensa che gli influencer siano diseducativi: "La facilità dei guadagni è un grande equivoco. Molti pensano che guadagni molto per una foto che ti porta via trenta secondi del tuo tempo, ma non è così, perché in realtà tu non stai pagando quei trenta secondi. Tu stai pagando i dieci anni che io ci ho messo a diventare un influencer".