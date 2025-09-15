Gessica Notaro ai fan di Helena e Javier: “Fatevi aiutare, accaniti sui personaggi tv perché non avete una vita”

Gessica Notaro è stata costretta a pubblicare una serie di Instagram stories sul tema del fanatismo legato ai reality, un fenomeno sempre più pericoloso. Questa volta a finire nel mirino è stata proprio lei, attivista e da anni simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Una serie di Instagram stories pubblicate da Gessica Notaro prova a rendere l’idea di quanto possa diventare pericoloso il fanatismo legato ai reality show. L’attivista, da anni simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata presa di mira dai fan di Helena Prestes e Javier Martinez, ex coppia del Grande Fratello.

Gessica, legata da un rapporto di lunga amicizia con Javier, aveva deciso di sostenerlo durante la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, entrando anche nella Casa per incoraggiarlo. Terminata quella parentesi, era tornata ai suoi impegni professionali, lasciandosi alle spalle l’esperienza televisiva. Nelle ultime ore, però, si è ritrovata vittima di commenti violenti da parte di chi l’ha accusata di non apprezzare la coppia, interpretando come “prova” un semplice like.

La replica di Gessica Notaro

“Chiedete aiuto perché così è da pazzi”, ha dichiarato Gessica in una Instagram story registrata per prendere definitivamente le distanze dal reality e dai suoi ex protagonisti, “Accanirsi così sui personaggi di un programma televisivo perché non si ha una vita propria è da ricovero”.

Già in passato Notaro aveva fatto un passo indietro, intuendo le dinamiche malsane che si celano dietro certi meccanismi. Questa volta ha voluto essere ancora più chiara, mettendo un punto definitivo al suo coinvolgimento.

L’amicizia di Gessica Notato con Javier Martinez è precedente al GF

Gessica aveva scelto di entrare nella Casa del GF per un motivo preciso: sostenere l’amico Javier. A legarli c’è un rapporto di lunga data, tanto che il pallavolista era stato tra gli invitati più cari al suo matrimonio. Terminata quella parentesi, però, Notaro è tornata al suo mondo, a differenza di chi continua a monitorare ossessivamente ogni dettaglio che riguarda i propri beniamini.