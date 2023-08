Francesca Sorrentino e Manuel Maura frequentano gli stessi locali, lei: “Non abbiamo alternative” Francesca Sorrentino tra le stories ha risposto alle curiosità dei fan che nelle ultime settimane hanno notato una particolare vicinanza con l’ex Manuel Maura. Dopo Temptation Island sono tornati a frequentare gli stessi locali: “Non abbiamo alternative, purtroppo”.

A cura di Gaia Martino

Francesca Sorrentino dopo Temptation Island 2023 si sta godendo la sua estate da single. La giovane, ex fidanzata di Manuel Maura, con un box domande ha risposto alle curiosità dei fan del programma che nelle ultime settimane hanno notato una particolare vicinanza con il suo ex. Vivendo nella stessa città, si ritrovano oggi a frequentare gli stessi luoghi, tra locali e aperitivi sulla spiaggia: "Non ci sono alternative qui, purtroppo", le parole della protagonista di Temptation che ha rivelato, inoltre, di non sentire la mancanza di Manuel nonostante la profonda sofferenza provata durante la permanenza nel villaggio delle tentazioni.

Le parole di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino ha deciso di spazzare via ogni dubbio e rivelare perché ultimamente ha frequentato gli stessi locali e strutture del suo ex, Manuel Maura. "Abitiamo molto vicini, frequentiamo gli stessi luoghi da sempre e ci ritroviamo (purtroppo) negli stessi posti anche ora che non stiamo più insieme. È probabile che verremo visti nello stesso posto anche in futuro, perché, ripeto, non ci sono così tante alternative qui" le parole tra le stories. L'ex fidanzata di Temptation Island è riuscita a distaccarsi dal compagno grazie al programma e oggi, ha confessato, non soffre la sua mancanza. Alla domanda "Ti manca Manuel?" posta da un utente, ha replicato: "Molto meno di quanto pensassi".

La risposta a un'eventuale partecipazione a Uomini e Donne di Manuel Maura

Dopo il commento di Roberta Di Padua durante la messa in onda di Temptation Island, alcuni fan hanno chiesto a Manuel Maura se entrerebbe a far parte di Uomini e Donne per corteggiare la Dama. Alla domanda, il romano ha replicato con un'emoticon che sorride, gesto che Francesca Sorrentino ha preferito non commentare. "No comment" ha infatti scritto in risposta a un utente.