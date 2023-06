“Manuel? Tanta roba”, il commento di Roberta Di Padua sul protagonista di Temptation Island fa discutere L’apprezzamento della ex protagonista del Trono Over a Manuel Maura di Temptation Island fa discutere. Lei si spiega sui social: “Ho detto solo quello che pensano molte donne”.

I palinsesti televisivi estivi si scoprono, in queste ore, ricchi di pubblico. Gli ascolti tv di Temptation Island, d'altronde, lo suggeriscono. Forse anche per questo motivo, un personaggio come Roberta Di Padua si è ritrovata per una volta dalla parte di quegli stessi spettatori e, nel guardare la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, si è lasciata scappare in maniera del tutto innocente un commento su uno dei protagonisti. Parliamo di Manuel Maura, ragazzo che si è presentato al gioco in coppia con Francesca Sorrentino. Ebbene, il commento che Roberta Di Padua ha pubblicato in una storia su Instagram, ha provocato il solito smottamento di commenti aciduli nei suoi stessi confronti. Ecco che cosa è successo.

Il commento di Roberta Di Padua su Manuel Maura

Ma che cosa ha detto di così sbagliato, Roberta Di Padua nei confronti di Manuel Maura? Durante la messa in onda della prima puntata di Temptation Island, Roberta Di Padua ha pubblicato una foto scattata al televisore mentre c'era il bel fidanzato inquadrato che raccontava la sua storia. Il commento di Roberta Di Padua è stato questo: "E Manuel da dove è uscito? Tanta roba". È bastato questo per scatenare un putiferio sui social.

Le spiegazioni di Roberta Di Padua e la reazione alle critiche

Dopo una giornata di critiche e polemiche, Roberta Di Padua ha poi deciso di puntualizzare e spiegare a tutti i fan che non c'era davvero niente di male. Precisando anche di essere in un momento abbastanza negativo per la sua vita, quindi ha minimizzato: "Inutile fare troppe polemiche ho detto solo quello che pensavo, quello che pensano moltissime donne ma non hanno il coraggio di dire".