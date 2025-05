video suggerito

Flavia Vento sui ritiri dall'Isola: "Criticata perché abbandono sempre, chissà quanto durerò nel prossimo reality" Flavia Vento ha commentato i numerosissimi ritiri dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. In passato la showgirl era stata molto criticara per aver spesso abbandonato i reality show prima del previsto.

L'Isola dei Famosi si sta spopolando. Puntata dopo puntata i concorrenti stanno abbandonando lo show e non per via delle eliminazioni legate al televoto o alle dinamiche del programma, ma per una scelta volontaria dei concorrenti. A commentare la "fuga" dei naufraghi è stata Flavia Vento, che con Davide Maggio ha ricordato le critiche ricevute quando anche lei, in passato, aveva agito nello stesso modo.

Flavia Vento: "Non solo io, anche altre persone decido di lasciare l'isola dei Famosi"

"Visto che si stanno ritirando tutti dall'Isola dei Famosi e non sono solo io che mi sono ritirata dai mosquitos (zanzare, ndr), dalla fame?" A fare questa osservazione è Flavia Vento, che non ha potuto fare a meno di paragonare la scelta dei naufraghi di abbandonare l'Isola con la sua (aveva partecipato allo show per due volte, ritornando in Italia rispettivamente dopo quattordici e sette giorni) . In passato la showgirl è stata spesso accusata di aver lasciato in tempi record le trasmissioni a cui prendeva parte, tra queste: La Fattoria (dopo una permanenza di sei giorni), Il Grande Fratello Vip (che aveva mollato dopo appena un giorno) e La Pupa e Il Secchione show (dopo otto giorni). "Tutti a dire: Flavia Vento si ritira sempre, invece ci sono anche altre persone. Non vedo l'ora di fare il prossimo reality dove chissà quanto rimarrò" ha concluso Flavia Vento.

Quanti concorrenti hanno abbandonato l'Isola dei Famosi

L'ultima edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili si sta distinguendo per la frequenza di abbandoni del reality. Prima tra tutte Ibiza Altea, che non è nemmeno arrivata nel programma e a seguire: Spadino, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Angelo Famao e Camila Giorgi. Secondo alcuni rumors nella prossima puntata un nuovo concorrente comunicherà la decisione di dire addio al programma.