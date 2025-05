video suggerito

Carly Tommasini si è ritirata dall’Isola dei Famosi e sta tornando in Italia: è il settimo abbandono nel reality Nella puntata del 28 maggio, Carly Tommasini ha annunciato di aver sospeso il suo percorso all’Isola per motivi di salute. Veronica Gentili sembrava aver aperto alla possibilità di un ritorno in caso di miglioramenti, ma Fanpage.it apprende che il suo ritiro è definitivo: attualmente è in viaggio e sta tornando in Italia. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: IPA Agency / La Fata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda il 28 maggio, Carly Tommasini ha annunciato di aver sospeso il suo percorso nel reality per motivi di salute. Nel corso del collegamento, Veronica Gentili sembrava aver aperto alla possibilità di un ritorno in caso di miglioramenti, ma Fanpage.it apprende che il suo ritiro è definitivo: attualmente è in viaggio e sta tornando in Italia.

Perché Carly Tommasini si è ritirata dall'Isola dei Famosi

La modella e attivista LGBTQ+ ha un'infezione in una zona delicata del corpo, che l'ha costretta ad approfondimenti medici. Per questo motivo, nella puntata del 28maggio, ha dichiarato che di dover sospendere il suo percorso nel reality. Pur non dando dettagli specifici sul suo problema di salute, Veronica Gentili aveva spiegato che si tratta di un aspetto molto sensibile per lei, "che è servito per definire la sua identità, di fronte a questo tutte le chiacchiere stanno a zero". La conduttrice non aveva escluso un suo rientro: "Ti auguriamo che ci possano essere degli sviluppi positivi per il tuo percorso qui, ma è importante che tu pensi a te e alle belle cose che ti sei guadagnata". Infine, l'invito a "riaggiornarsi prossimamente". Fanpage.it, però, apprende da fonti vicine al programma che il suo è un ritiro definitivo: è già in viaggio e sta tornando in Italia.

A causa dell'infezione, Carly Tommasini era stata costretta ad allontanarsi momentaneamente giorni fa insieme a Teresanna Pugliese, che aveva avuto un altro piccolo problemi di salute, poi rientrato nel suo caso. La concorrente contava di tornare insieme al gruppo, ma purtroppo non è stato possibile.

È il settimo ritiro dall'inizio del reality

Quello di Carly Tommasini è il settimo ritiro a circa un mese dall'inizio del reality. Prima di lei, avevano preso la stessa decisione Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino, Antonella Mosetti e Camila Giorgi, che aveva deciso di lasciare per motivi familiari e non per particolari disagi riscontrati sull'isola, come nel caso degli altri ormai ex compagni d'avventura.