Carly Tommasini e Teresanna Pugliese lasciano momentaneamente l’Isola: “Visite mediche dopo un malessere” Ieri, lunedì 26 maggio, l’Isola dei Famosi ha fatto sapere che Carly Tommasini e Teresanna Pugliese hanno lasciato momentaneamente il gioco per sottoporsi ad accertamenti medici. L’ex Uomini e Donne è tornata poco dopo in spiaggia, ancora assente invece la modella e attivista. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Con un comunicato pubblicato ieri sul sito ufficiale, l'Isola dei Famosi ha annunciato il ritiro momentaneo dal gioco per Carly Tommasini, modella e attivista dei diritti LGBTQ+. La stanchezza e la fame iniziano a mettere a dura prova la loro permanenza in Honduras: come lei, anche Teresanna Pugliese è stata costretta ad allontanarsi dalla spiaggia per accertamenti medici. L'ex di Uomini e Donne, però, ha fatto presto ritorno: "Non mi spaventa nulla e sono contenta di essere nuovamente qui" ha dichiarato dopo aver riabbracciato Chiara. Silenzio, per ora, su Carly Tommasini che non avrebbe ancora fatto ritorno.

Perché Carly Tommasini ha lasciato momentaneamente l'Isola

In un comunicato, si legge che ieri Carly Tommasini, provata fisicamente, ha confessato a Dino di aver avvertito un malessere. Dopo essersi detta preoccupata per la situazione, una barca è venuta a prenderla per permetterle di sottoporsi ad accertamenti medici. Per questo motivo la modella ha lasciato momentaneamente l'Isola dei Famosi. Anche Teresanna Pugliese, ieri, è stata costretta ad allontanarsi dalla spiaggia per sottoporsi a una visita medica. L'imprenditrice e influecer, però, ha fatto presto ritorno dai suoi compagni.

Le parole di Teresanna Pugliese dopo la visita medica

Teresanna Pugliese, una volta tornata sull'Isola, ha abbracciato Chiara, con la quale ha stretto un rapporto d'amicizia. Poi ha così commentato il suo rientro in gioco: "Sono felice, non vedevo l’ora di riabbracciare Chiara. Tra noi si è instaurato un gran bel rapporto, lei è un po’ come una sorella minore. Il mio arrivo forse non è stato gradito da alcuni, sicuramente Alessia, ma è acqua che non toglie sete. Mario è diviso a metà, un po' penso creda di potersi divertire e di poter sfogare il suo egocentrismo con me e per metà non è contento perché sa bene chi ha difronte. Però non mi spaventa nulla e sono contenta di essere nuovamente qui".