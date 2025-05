video suggerito

L’Isola dei Famosi perde un altro pezzo: “Un altro concorrente pronto al ritiro dopo una notte di crisi” Dopo l’ondata di abbandoni che ha caratterizzato le prime settimane dell’Isola dei Famosi, un nuovo addio sembra imminente. Potrebbe essere un naufrago entrato da poco. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanno scappando tutti. Non è più l'Isola dei Famosi ma è l'Isola dei Ritiri. La nuova gestione firmata da Veronica Gentili sta spingendo l'accelerazione sulle privazioni, questo non sembra essere sostenuto dai concorrenti che sono stati scelti ai casting. Ricapitolando: Ibiza Altea (che non è arrivata nemmeno a mettere il piede sulla spiaggia), poi Spadino, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Angelo Famao e Camila Giorgi. Secondo Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia non sarebbe finita qui. Mercoledì prossimo, un nuovo concorrente annuncerà il suo addio.

C'è stata una notte molto difficile per un naufrago

"Crisi di pianto e momenti di sconforto". Questo quando rivelato dall'esperta di gossip Deianira Marzano: "Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile". Questo avrebbe creato una tensione generale e c'è la paura che si possa creare molta suggestione anche tra gli altri naufraghi: "L'atmosfera nel gruppo è tesa e molti iniziano a temere un effetto domino".

"Altri ritiri in arrivo"

A supportare le voci di altri addii ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Twitter ha lanciato un'anticipazione che non lascia dubbi: "E vi anticipo un nuovo ritiro settimana prossima e gli ingressi (per i nomi che so io) saranno un flop totale". Il giornalista, nella sua newsletter, ha utilizzato toni ancora più severi: "Avevo previsto, appunto, i ritiri dall'Isola dei famosi e anzi vi anticipo che la settimana prossima ce ne saranno degli altri e i nuovi ingressi, i nomi nuovi, non rialzeranno le sorti di un programma, che è diventato l'Isola dei ritirati". Secondo le indiscrezioni, il naufrago che potrebbe lasciare sarebbe Mirko Frezza, che già nella puntata di mercoledì aveva espresso chiaramente la volontà di tornare in Italia. Solo l'intervento persuasivo di Simona Ventura e Veronica Gentili era riuscito a convincerlo a rimanere in gioco.