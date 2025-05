video suggerito

Nunzio Stancampiano dopo il ritiro dall'Isola: "Non è una resa. La mia priorità non è la visibilità in tv" Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha messo in chiaro via social che il suo abbandono "non è stata una resa" e che la sua decisione è stata ben ponderata.

A due settimane dall'inizio della sua avventura all'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha scelto di abbandonare il programma e tornare in Italia. L'ex concorrente dello show ha fatto sapere via social le motivazioni della sua scelta e il suo stato d'animo al momento.

Nunzio Stancampiano: "Sentivo la mancanza di mia madre, era come camminare senza pelle"

"Non chiamatela resa". Nunzio Stancampiano inizia il suo lungo messaggio mettendo in chiaro questo concetto. La scelta di lasciare l'isola è stata per lui una delle più complesse ma anche più vere: "Non ho mollato: mi sono ascoltato". Nonostante si sia messo in gioco con cuore, mente e corpo, alla fine ha deciso di "non permettere alla stanchezza e alla solitudine di togliermi il sorriso, l'energia, l'anima". Ogni giorno trascorso sull'Isola ha sentito la manca della sua famiglia, di suo fratello Andrea, di sua nonna, dei suoi amici e di sua madre: "Un amore troppo grande per riuscire a descriverlo. La sua assenza non era solo lontananza: era come camminare senza pelle. E allora ho fatto un bilancio". Queste emozioni e sensazioni lo hanno convito ad agire:

Ho capito che l’uomo che voglio essere non si misura nel tempo trascorso sotto i riflettori, ma nella coerenza con ciò che sente. Ho capito che le vere priorità non si misurano in visibilità, in minuti in TV, in prove vinte. Si misurano in pace interiore, in rispetto per sé stessi, in amore per chi ti aspetta a casa con il cuore in mano.

Nunzio Stancampiano: "Non ho fallito e non ho avuto paura di andarmene"

Nunzio Stancampiano è consapevole di aver agito indipendentemente dai giudizi altrui. "Chi mi conosce sa che non ho fallito. Sa che ho avuto il coraggio di mettere un punto dove molti, forse, avrebbero continuato per paura" si legge ancora. Continua poi con un resoconto della sua esperienza all'interno del reality:

So che chi mi conosce non si è sentito deluso. So che chi mi ama ha capito. E per chi non lo ha fatto… vi ringrazio lo stesso. Perché anche chi mi ha giudicato, chi ha puntato il dito, chi non mi ha capito, ha fatto parte del mio percorso. E ogni passo, anche quello più duro, mi ha fatto crescere. Ringrazio di cuore gli autori, lo staff, la produzione, chi ha lavorato dietro le quinte giorno e notte. Non avete solo creato un programma: mi avete dato un’occasione per guardarmi dentro. Esco dall'Isola più consapevole, più autentico, più uomo.

E infine assicura di aver lasciato la trasmissione con il cuore "più pesante di emozioni, ma più leggero da maschere": "Questo non è un addio. È un ritorno, a me stesso".