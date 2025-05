Malore per Nunzio Stancampiano all’Isola dei Famosi, cosa è successo al naufrago: “Mi sono sentito male”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Malore per Nunzio Stancampiano all'Isola dei Famosi 2025. Come si è visto nel daytime del 21 maggio, il naufrago ha raccontato di essersi sentito male durante la mattinata. Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili. Il ballerino è il leader del gruppo dei Giovani.

Cosa è successo a Nunzio Stancampiano: "Mi sento senza energie"

Come si è visto nel daytime del 21 maggio, l'ex ballerino di Amici ha raccontato di essersi svegliato pieno di energia ma, poco dopo, di aver avuto un malore: "Stamattina mi sono svegliato con tante energie in corpo, ma dopo un'oretta mi sono sentito male". Il naufrago non ha spiegato cosa gli è successo, ma probabilmente si è trattato di un malore passeggero a causa del poco cibo e del caldo su Playa Uva. "È stata una giornata senza forze ed energie", ha poi aggiunto parlando con le telecamere del programma.

L'interesse non ricambiato di Nunzio per Camila Giorgi

Solo qualche giorno fa, Nunzio aveva fatto delle avanches a Camila Giorgi, non nascondendo un certo interesse nei suoi confronti. "Sono una ragazza gelosa, non mi piace andare a ballare e non voglio un ragazzo che ci vada", aveva detto la tennista parlando dell'uomo che vorrebbe al suo fianco. Il ballerino ha colto l'occasione per punzecchiarla e ha commentato: "Quindi io non posso andare a ballare?“. “Ma tu non sei il mio fidanzato", lo ha gelato lei. Poco dopo, per sviare il discorso, la naufraga si è lamentata del caldo su la Playa, ma Nunzio ne ha approfittato ancora una volta: "Hai caldo perché ti sono vicino?". "Dai basta", ha risposto lei piuttosto seccata.