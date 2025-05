Chi è Nunzio Stancampiano, da Amici all’Isola dei famosi: la carriera e la vita privata del ballerino

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nunzio Stancampiano è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, in passato ha partecipato ad Amici 2021 nella categoria danza, ma si era già distinto nel mondo del latino-americano, arrivando in finale ai Campionati Europei nel 2019. Durante il percorso nel talent-show, ha conosciuto Cosmary Fasanelli, con cui ha avuto una relazione terminata ad agosto 2023.

Chi è Nunzio Stancampiano, il ballerino di latino americano all’Isola

Nato in Sicilia nel 2003, Nunzio Stancampiano è diventato un volto noto della Tv grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel 2021. Già prima di approdare nel talent, però, si era distinto per il suo talento e la sua passione per la danza, che ha coltivato fin da quando era piccolo. Nel 2019, infatti, arrivò in finale ai Campionati Europei.

Nunzio Stancampiano all'Isola dei Famosi 2025

La carriera di Nunzio Stancampiano nel mondo della danza

Ad Amici, Nunzio Stancampiano si battè per conquistare un posto nella squadra di Raimondo Todaro, competendo con Mattia Zenzola. L'insegnante, però, scelse Zenzola, suscitando una forte reazione da parte di Nunzio, che espresse il suo disappunto sui social. Tuttavia, il destino gli riservò un cambiamento improvviso: dopo un infortunio del rivale, nel febbraio 2022, l'insegnante lo richiamò nella scuola. Il ballerino accettò la nuova opportunità, si scusò pubblicamente e riuscì a guadagnarsi un posto al serale di Amici, dove si classificò ottavo.

Da quel momento, la carriera di Nunzio è proseguita nel mondo della danza, portandolo a partecipare a diverse produzioni televisive. Uno degli appuntamenti più significativi è stato Battiti Live, dove è stato scelto per il cast dello show.

La vita privata di Nuncia Stancampiano e la relazione con Cosmary

Durante l’esperienza ad Amici, il ballerino cominciò una relazione con l'allieva Cosmary Fasanelli, ufficializzata nel settembre 2022 con una story su Instagram ma terminata ufficialmente ad agosto 2023. In realtà, qualche mese dopo la loro rottura, il ballerino confessò che la loro storia fosse cominciata già quando lei stava ancora con il cantante Alex Wyse all'interno della scuola di Amici.

Il ballerino insieme a Cosmary Fasanelli