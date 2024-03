Fiorella Mannoia attacca Meloni sulle morti Gaza: “Dov’eravate quando si votava il cessate il fuoco?” Fiorella Mannoia ha commentato il tweet di Giorgia Meloni, pubblicato ieri, dopo quanto accaduto nel nord della Striscia di Gaza. La premier aveva scritto: “Bisogna intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco”. “Questo post è uno scherzo?”, la replica della cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Fiorella Mannoia nelle ultime ore ha commentato il tweet di Giorgia Meloni pubblicato ieri, dopo la notizia della strage di civili avvenuta durante le distribuzione di aiuto alimentari a Gaza: "Quando dovevate votare per il cessate il fuoco dove eravate?", le parole della cantante scritte (pubblicamente) alla presidente del Consiglio.

La risposta di Fiorella Mannoia a Giorgia Meloni

La premier nel post pubblicato dopo la strage a Gaza aveva scritto: "Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi". La cantante Fiorella Mannoia, senza giri di parole, ha così chiesto alla Meloni se stesse scherzando, poi: "Quando dovevate votare per il cessate il fuoco dove eravate?".

C'è apprensione per quanto accaduto ieri nel nord della Striscia di Gaza dove oltre 100 civili palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano mentre si accalcavano attorno ai camion che distribuivano aiuti umanitari. Da tutto il mondo arrivano messaggi di solidarietà alla popolazione di Gaza che, secondo alti funzionari delle Nazioni Unite, è a un passo dalla "morte per fame". Oltre a Raffaella Mannoia, anche altri artisti italiani di successo si sono espressi sulla vicenda, da Ghali – che ha sollevato il caso in Rai – a Dargen D'Amico che sul palco di Sanremo ha portato inoltre un brano Onda Alta che lancia un appello pacifista. Si stanno svolgendo numerose proteste per il cessate il fuoco e in una delle più recenti a New York, fuori agli studi della NBC, 50 manifestanti sono stati arrestati. Tra questi anche l'attrice di Euphoria, Hunter Schafer.