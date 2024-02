Hunter Schafer di Euphoria arrestata durante la manifestazione per il cessate il fuoco in Palestina L’attrice di Euphoria, Hunter Schafer, è stata arrestata lo scorso lunedì 26 febbraio durante la manifestazione per il cessate il fuoco in Palestina, organizzata fuori agli studi della NBC a New York. L’intento era quello di disturbare l’intervento di Joe Biden al ‘Late Night with Seth Meyers’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hunter Schafer, attrice diventata famosa con il ruolo di Jules Vaughn nella serie tv di successo Euphoria, è stata arrestata durante una manifestazione pro Palestina organizzata fuori alla sede della NBC al Rockefeller Center, a New York, tenutasi lunedì 26 febbraio. L'intento dei partecipanti era quello di "interrompere la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden al Late Show di Seth Meyers", scrive Independent.

La notizia dell'arresto di Hunter Schafer con altri 50 manifestanti

Hunter Schafer con indosso una maglietta con uno slogan che chiede un ‘cessate il fuoco', urlava insieme ad altri 50 manifestanti le parole "Basta armi, basta guerra. Stiamo lottando per il cessate il fuoco": hanno poi esposto lo striscione "Gli ebrei a Biden, smettetela di armare il genocidio". L'attrice nel corso della protesta è stata portata via dalle forze dell'ordine insieme agli altri partecipanti ma, stando a diversi tweet condivisi dai fan su X, potrebbe essere stata rilasciata nella serata di ieri. Alcuni fan hanno diffuso la foto dalla Schafer una volta uscita di prigione: "Lodiamo il suo impegno per la libertà dei palestinesi e per un futuro di giustizia per tutti", ha commentato un responsabile dell'associazione JVP (Jewish Voice For Peace) a Vulture.

La manifestazione si è tenuta fuori alla sede della televisione NBC, al Rockefeller Center, a New York, mentre si registrava l'intervista di Joe Biden al Late Night with Seth Meyers, andata in onda ieri. "Sappiamo che sei qui, non sei il benvenuto" hanno urlato i manifestanti al presidente USA. "La mia speranza è che ci sia un cessate il fuoco entro lunedì prossimo, il mio consigliere per la sicurezza nazionale mi dice che siamo vicini" ha poi dichiarato Biden ieri durante un evento elettorale a New York.