Le spille rosse indossate dai vip agli Oscar non si riferiscono al linciaggio degli ebrei: la fake news diffusa da Israele Lo Stato di Israele ha associato erroneamente al linciaggio degli israeliani a Ramallah le spille rosse create da Artists4Ceasefire per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e a Israele.

A cura di Daniela Seclì

Billie Eilish e Finneas O'Connell con la spilla rossa di Artists4Ceasefire

Durante la notte degli Oscar 2024, alcune celebrità come Billie Eilish e Finneas O'Connell, hanno indossato la spilletta che ritrae una mano arancione su sfondo rosso con un cuore sul palmo. L'account X ufficiale dello Stato di Israele ha condannato questo gesto, associandolo al linciaggio degli israeliani a Ramallah. Ma la verità è un'altra.

L'errore dello Stato di Israele sul significato delle spille rosse

La spilla rossa di Artists4Ceasefire

In un post pubblicato sull'account X ufficiale dello Stato di Israele, si ricollegano le spillette rosse usate dalle celebrità al linciaggio di Ramallah. Una brutale vicenda risalente al 2000, quando due soldati israeliani entrarono per errore nel territorio di Ramallah. La polizia palestinese li prese in custodia e quando si sparse la voce, una folla inferocita assaltò la stazione di polizia, massacrò i due soldati israeliani e dopo averli brutalmente uccisi, infierì sui loro corpi. Nel post pubblicato su X dallo Stato di Israele si legge:

Molte celebrità che stanno indossando le spille rosse non sanno che l'immagine delle mani rosse è associata a un evento orribile impresso nelle menti degli israeliani e dei palestinesi. Il linciaggio degli israeliani avvenuto nel 2000 a Ramallah. Questo simbolismo non è una coincidenza.

Ma il significato delle spille rosse, in realtà, è un richiamo al cessate il fuoco a Gaza e a Israele.

Il vero significato delle spille rosse: cessate il fuoco a Gaza e a Israele

Le spille rosse sono un'iniziativa di Artists4Ceasefire, un gruppo di artisti che si sono uniti per opporsi all'orrore di quanto sta accadendo in Israele e Palestina. In una lettera scritta al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, hanno richiesto il cessate il fuoco a Gaza e a Israele:

Caro Presidente Biden, ci siamo uniti come artisti ma soprattutto come esseri umani che stanno assistendo alla devastante perdita di vite e all'orrore in Israele e Palestina. Chiediamo, come Presidente degli Stati Uniti, che lei e il Congresso chiediate una immediata de-escalation e il cessate il fuoco a Gaza e a Israele prima che anche una sola altra vita vada persa. Più di 30 mila persone sono state uccise negli ultimi 5 mesi e più di 69 mila sono state ferite, numeri che ogni persona dotata di coscienza dovrebbe riconoscere come catastrofici. Crediamo che tutte le vite siano sacre, a prescindere dalla fede o dall'etnia e condanniamo il massacro di civili palestinesi e israeliani.

Così nasce la spilletta rossa di Artists4Ceasefire. Ma vediamo il suo significato: lo sfondo rosso rappresenta l'urgenza con la quale occorre salvare quelle vite, le mani arancioni al centro della spilla rappresentano le persone che hanno messo da parte le differenze e si sono unite per sostenere l'umanità, il cuore sul palmo rimarca la necessità di lasciarsi guidare solo dal cuore e dall'amore, perché essenziali per comprendere che tutti gli esseri umani meritano di essere protetti e amati.