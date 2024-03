“Poca trasparenza e troppe incertezze in casa reale”: il principe William risponde alle accuse Dopo le teorie sollevate sulle condizioni di salute di Kate Middleton e le accuse di essere ‘poco trasparenti’ su quanto sta accadendo in casa reale, il principe William, attraverso un portavoce, ha espresso la sua posizione a People: “L’attenzione è rivolta al lavoro, non ai social media”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

"La Royal Family è in subbuglio", così titola la copertina del nuovo numero di People. In casa Windsor la situazione sarebbe piuttosto complicata dopo i problemi di salute che hanno colpito sia Re Carlo che Kate Middleton. La pausa dagli impegni reali della Regina Camilla ha fatto sollevare una polemica sulla poca trasparenza della famiglia riguardo quanto sta accadendo, commentata anche dalla biografa reale Sally Bedell Smith che alla rivista ha spiegato: "Tutti si sentono turbati dall’incertezza, ce n’è davvero troppa intorno alla monarchia che invece deve essere un’ancora nei momenti difficili". Sul principe William, per questo motivo, graverebbe la responsabilità di rappresentare la corona. Quest'ultimo, attraverso un portavoce, avrebbe comunicato la sua posizione: "La sua attenzione è rivolta al lavoro".

La dichiarazione di un portavoce del principe William

"La sua attenzione è rivolta al lavoro e non ai social media", dice un portavoce a People riguardo l'attuale condizione del principe William, travolto dalla polemica per la poca trasparenza su quanto sta accadendo in casa reale britannica.

La mancanza di chiarezza sull'intervento addominale di Kate Middleton ha dato vita ad una serie di teorie circa i problemi di salute che l'hanno colpita. Il periodo di ricovero è stato caratterizzato da una grande segretezza e l'improvvisa rimozione del nome della principessa dagli invitati alla parata Trooping The Colour del prossimo 8 giugno, non ha fatto altro che alimentare i dubbi e il mistero su quanto sta accadendo, dato che, stando al comunicato diffuso dal palazzo, dovrebbe ritornare ai doveri pubblici dopo Pasqua.

"Un momento di fragilità senza precedenti"

Secondo quanto si legge su People.com, diversi osservatori reali hanno denunciato la fragilità e l’incertezza che hanno colpito la famiglia reale negli ultimi mesi. Hanno notato che, con la morte della Regina Elisabetta, avvenuta nel settembre 2022, la stabilità costruita nei 70 anni di regno, sarebbe stata sostituita da un clima instabile e vulnerabile. I recenti problemi di salute che hanno messo da parte il Re Carlo e la Principessa di Galles dagli impegni pubblici, hanno creato "un momento di fragilità senza precedenti".