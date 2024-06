Fedez sulla rissa con Diego Naska: “Ha riso a un commento contro mia moglie”, la replica del cantante

Durante una live Twitch con GrenBaud, Fedez è tornato a parlare della rissa con Diego Naska avvenuta lo scorso aprile durante il party di presentazione del nuovo album di Tony Effe. Il rapper ha spiegato le motivazioni che avrebbero portato allo scontro. Poco dopo anche il cantante ha rotto il silenzio: “Non sapevo che la violenza fosse il mezzo prediletto per chi si batte per la salute mentale”.

Fedez è tornato a parlare della rissa con Diego Naska. Lo scorso aprile i due si sarebbero spintonati durante il party di presentazione di ICON, il nuovo album di Tony, Effe, nel locale Lucid di Milano. Fanpage.it aveva appreso che lo scontro sarebbe nato dopo che il rapper, arrivato con alcuni tifosi del Milan, aveva chiesto spiegazioni al giovane cantante punk riguardo a un commento fatto sui social. A fare chiarezza ora è lo stesso Fedez e, poco dopo, anche Naska ha rotto il silenzio con un video su TikTok: "Lo sapete se commentate con stupore un post, perché era una gif di stupore e non stava ridendo, il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone?".

Durante una live su Twitch con GrenBaud, nella quale ha parlato anche del matrimonio finito con Chiara Ferragni, Fedez ha fatto chiarezza sulla rissa con Diego Naska, avvenuta lo scorso aprile nel locale Lucid di Milano. Il tutto, proprio come aveva appreso Fanpage.it, è nato perché un amico del cantante punk aveva fatto un post contro la moglie del rapper:

Un loro amico ha fatto un post dicendo che si scopava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà. Diego Naska ha commentato ridendo, io gli ho chiesto cosa gli facesse ridere e di chiedermi scusa. Non l’ha voluto fare. Se tiri in mezzo i miei figli, sono fatto così, perdo il controllo. Non sto dicendo che sia giusto.

Se Fedez e fonti a lui vicine danno questa versione di quanto accaduto quella sera, diversa è la spiegazione dell'altra parte coinvolta. Persone vicine a Diego Naska, infatti, hanno negato assolutamente che da parte sua ci siano state offese nei confronti del rapper o parole contro i figli Leone e Vittoria. "Non solo era impensabile, ma non ce ne sarebbe stato neanche il tempo, Diego è stato aggredito subito", hanno precisato. E poco fa anche lo stesso cantante ha pubblicato un video su TikTok ribattendo alle parole di Fedez:

Lo sapete se commentate con stupore un post, perché era una gif di stupore e non stava ridendo, il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Non sapevo che la violenza fosse il mezzo prediletto per uno che si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani. Prossima volta che vai a un convegno invitami, magari passami a prendere tu e magari senza van con cinque persone dentro.