Fedez nudo di fronte al balcone a Beverly Hills, la nuova vita da single dopo Chiara Ferragni Fedez pubblica uno scatto in cui compare nudo di fronte al balcone dell'hotel scelto per soggiornare a Beverly Hills in attesa del Coachella. L'artista si diverte a provocare, poi aggiunge: "Scusate, ho sbagliato foto".

A cura di Stefania Rocco

Nella sua nuova vita da single dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez si diverte a provocare. Dopo il viaggio a Miami insieme ai figli Leone e Vittoria organizzato subito dopo Pasqua, l’imprenditore è tornato in Italia per rilasciare l’intervista a Francesca Fagnani andata in onda durante la seconda puntata di Belve per poi ripartire ancora, direzione Coachella. Al momento, Fedez sta soggiornando presso il Waldorf Astoria Beverly Hills in attesa di partecipare al Festival musicale più celebre e colorato del mondo.

Fedez nudo sul balcone: “Buongiorno stelline”

Lo scatto provocatorio postato da Fedez è arrivato qualche ora fa. L’imprenditore è stato fotografato di spalle mentre posa nudo di fronte al balcone. Di fronte a lui solo una barriera trasparente che fa ben poco per coprirlo (ma, a giudicare dallo scatto, nei paraggi non sembrerebbero esserci altri ospiti dell’hotel o curiosi). “Ciao stelline”, ha scritto Federico, coprendo con un emoticon l’unica parte della foto nascosta. Pochi istanti dopo un altro scatto, sempre di fronte al balcone. In questo caso, però, Fedez indossa un paio di boxer e commenta divertito: “Scusate, volevo mettere questa foto”.

La vita da single di Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni

Fedez sta vivendo i suoi primi mesi da single dopo la fine della storia d’amore con la ex compagna Chiara Ferragni durata 7 anni. Proprio in occasione dell’intervista rilasciata a Belve, l’imprenditore ha chiarito di ritenere il legame con la moglie definitivamente concluso. “Parlo ancora di lei come di mia moglie perché legalmente lo è ancora, non c’è alcun altro motivo”, ha spiegato l’artista per poi aggiungere commosso la frase che ha lasciato intendere che i sentimenti per la sua ex siano ormai finiti:

Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli.