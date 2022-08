Elisa Esposito, la prof. di corsivo in crisi col fidanzato Davide Gentile: “Mi dicevano ama di meno” Elisa Esposito e Davide Gentile si sarebbero lasciati. Lui su TikTok: “Mi rialzerò più forte di prima”.

Elisa Esposito è la popolare prof. di corsivo che ha conquistato follower su TikTok e spaccato l'opinione pubblica. Fidanzatissima con un altro tiktoker, Davide Gentile, almeno fino a poco fa. Secondo Webboh, il portale specializzato nel racconto del mondo TikTok, i due si sarebbero lasciati. Alcuni indizi lo lasciano pensare, primo fra tutti: i due non si seguono più. Su Instagram, Elisa Esposito ha pubblicato una storia con uno sfondo nero e il cuore coperto da una benda. Come brano scelto c'è "Il mio ricordo" e un riferimento molto triste: "Mi hanno sempre detto: Ama un po' di meno. Mi sono chiesto se sai chi sono davvero". Anche Davide su TikTok sembra confermare tutto: "Nonostante sia finita, so che mi penserai quando…". A meno che i due non stiano inventando qualcosa, sembra davvero finita.

A Fanpage.it, Elisa Esposito si era così raccontata: "Sono una ragazza semplicissima, ho appena finito la scuola. Ho appena fatto la maturità. Ho fatto una scuola di estetica perché mi ha sempre affascinato il mondo del make up e del trucco". Un mese fa, la 19enne ha deciso di realizzare un video con il suo ragazzo: "Nel video parlavo in cörsivœ. È esploso e ha fatto sei milioni di visualizzazioni". La TikToker ci ha poi raccontatocos'è il cörsivœ e chi sono le persone che lo parlano: "Il cörsivœ è una parlata e l’hanno inventata per prendere in giro le ragazze milanesi. Essendo milanese, sentivo anche le mie amiche parlare così perciò da lì ho iniziato a far questi video per far conoscere questa “parlata”.

Chi è Davide Gentile

Davide Gentile è un tiktoker che, come ha dichiarato la stessa Elisa Esposito, ha un po' creato il personaggio della prof. di Corsivo: "Devo tutto al mio ragazzo", disse a Novella 2000. Davide Gentile su Tiktok è ‘gentisosa' e ha quasi mezzo milione di follower. Nel suo ultimo video, lui ammette: "Sto attraversando un periodo difficile ma mi rialzerò più forte di prima".