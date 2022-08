Edoardo Romano dei Trettré ricorda Gino Cogliandro: “Perdo un fratello” Edoardo Romano dei Trettré ricorda l’amico scomparso Gino Cogliandro: “Sento di avere perso un fratello”.

In foto: Edoardo Romano e Gino Cogliandro.

Edoardo Romano, uno dei tre attori che con Mirko Setaro e Gino Cogliandro faceva parte dei Trettré, ricorda l'amico scomparso a 72 anni: "Se ne va un fratello, perdo una parte di me". Gino Cogliandro è stato stroncato da un infarto, come rivela lo stesso Edoardo Romano che si trovava ad Eboli quando ha saputo la notizia, poco distante da Marina di Pisciotta dove Gino Cogliandro si era stabilito ormai da molti anni: "Ci eravamo visti un mese fa. Ha avuto un infarto molto grave e poi alcune complicazioni polmonari. Ho sentito anche Mirko, siamo scoppiati a piangere. Una vita insieme, una vita di risate in tv. Mi mancherà".

Il ricordo di Edoardo Romano

Edoardo Romano lo ricorda raccontando gli inizi con i Trettré, quando lui e Mirko Setaro lo contattarono per sostituire Beppe Vessicchio, che aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno all'attività musicale.

Negli anni Settanta andai a casa sua a Napoli per chiedergli di sostituire Beppe Vessicchio, lui mi rispose: Che garanzie mi date? Quanto abbiamo riso per quella frase. Trent'anni con lui, la sua flemma, la sua generosità, quella di cui molti hanno approfittato. Il suo carattere era congeniale al gruppo, quando dovevamo prendere importanti decisioni lui diceva: Quello che va bene a voi, va bene anche a me. Per questo l'ho soprannominato il signor Ni.

Le reazioni: Ezio Greggio e Lorella Cuccarini

Anche Ezio Greggio, che con i Trettré collaborò per Drive In, ha voluto ricordare l'attore scomparso: "Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettré di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a Drive In. Cabarettista, attore e brava persona. Un abbraccio a tutta la sua famiglia. Ciao Gino e "Quassiasi cosa a esposizione".

Lorella Cuccarini: "Ricordo le risate, gli scherzi, le serate a cena con i Trettré, dopo le dirette di Buona Domenica. Gino era tenero, buono: una splendida persona. Riposa in pace. A Dio.