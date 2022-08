È morto Gino Cogliandro dei Trettré, aveva 72 anni È morto Gino Cogliandro del trio comico Trettré, popolarissimo negli anni ’80. Aveva 72 anni.

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto Gino Cogliandro del trio comico Trettré, popolarissimo negli anni '80. Aveva 72 anni. Ne dà notizia della scomparsa Gianni Simioli sulle sue pagine social: "Quanto mi e ci dispiace? Tanto, tantissimo. Ripeto: “a me, me pare ‘na strunzata”. E ascolto, a volume altissimo: “Beach on the Beach”. Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko".

Chi era Gino Cogliandro

Gino Cogliandro ha fatto parte insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro del trio di cabaret noto come i Trettré. Hanno conosciuto grande successo tra gli anni Ottanta e Novanta, avendo grande successo anche con la conduzione di una sorta di proseguimento apocrifo di Striscia la notizia, era il "TG delle vacanze", andato in onda nelle estati del 1991 e del 1992. Proprio in quell'occasione, la sigla "Beach on the Beach" diventò un grandissimo successo commerciale, oltre che un tormentone ancora attuale. Tra gli sketch storici, quello dei tre poliziotti o dello Zecchino d'oro.

La carriera

Gino Cogliandro entrò a far parte dei Trettré nel 1978, sostituendo Beppe Vessicchio, che faceva originariamente parte del gruppo insieme a Mirko Setaro e Edoardo Romano, all'epoca noto come "I Rottambuli". Diventarono in breve famosi sulla scena cabarettistica nazionale, colonne portanti del varietà Drive In. Furono spalla di Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui.

Il sodalizio con Canale 5 proseguì con I-taliani, sitcom creata da Mirko Setaro e ancora Cabaret per una notte e Trisitors, parodia della popolare serie tv Visitors, di grande successo in quegli anni. Poi Il Tg delle vacanze, Buona Domenica dal 1991 al 1994, Il gioco delle coppie beach. Al cinema, furono protagonisti di Italian Fast Food (1986) e parteciparono al video della canzone ‘O scarrafone di Pino Daniele, nel 1991.