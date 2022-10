È morto Willie Spence, la star di American Idol aveva 23 anni

La star di American Idol, il talent show più seguito d'America, Willie Spence è morto all'età di 23 anni in un incidente stradale. Il cantante era diventato famoso al pubblico del programma per la sua incredibile voce, la sua interpretazione di "Diamonds" di Rihanna conquistò un tale successo da permettergli di classificarsi secondo nella finalissima della 19esima stagione. Su Instagram la pagina ufficiale dello show lo ha ricordato con parole d'affetto. WSB della CNN, che ha citato l'ufficio dello sceriffo della Contea di Marion, fa sapere i dettagli dell'incidente avvenuto lo scorso martedì che ha spezzato la vita del giovane.

Willie Spence è morto in un incidente d'auto avvenuto lo scorso martedì nel Tennessee. Si legge su WSB della CNN che il cantante 23enne stava guidando una Jeep Cherokee quando ha perso il controllo dell'auto, è uscito dalla carreggiata e si è scontrato contro un'auto ferma. Anche il tabloid TMZ riporta la notizia, aggiungendo di aver sentito una persona vicina alla famiglia Spence che ha spiegato nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Si legge che il giovane aveva una gomma a terra e tornando a casa dal Tennessee ad Atlanta si sarebbe schiantato contro un rimorchio parcheggiato sul ciglio della strada.

Il profilo Instagram di American Idol ha reso omaggio al cantante che si classificò secondo nella 19esima stagione del talent. Emozionò tutti con la sua voce: "Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro amato membro della famiglia di American Idol, Willie Spence. Era un vero talento che illuminava ogni stanza in cui entrava e ci mancherà profondamente. Inviamo le nostre condoglianze ai suoi cari" il messaggio condiviso a corredo del video provino del cantante. Cantò Diamonds di Rihanna, "Voglio solo che la mia voce raggiunga il mondo e si condivida il mio dono" disse ai giudici incantati dalla performance.

Anche Alyssa Wray che ha condiviso l'avventura con Willie Spence ha ricordato il suo caro amico e collega condividendo una foto insieme a lui, oltre che un video.

Conoscerti significava amarti. Willie amava la musica. Willie amava la sua famiglia. Willie amava i suoi amici. Willie amava ridere. Willie amava il Signore. E tutti noi amavamo Willie. Tutto il MONDO amava Willie, letteralmente. Era un'anima da cui la gente era attratta. Aveva una voce che era stata creata e scelta da Dio stesso e gli era stata donata per toccare le vite. Consacrato. Willie toccava i cuori. Con la sua voce. Con il suo sorriso. Riesco a sentirlo ridere in questo momento. Ho il cuore spezzato. Ho il mal di stomaco. Sono scioccata. Non sono ancora sicura che la mia mente stia elaborando tutto questo. Ti voglio bene, fratello. I ricordi che abbiamo avuto insieme sono tra i più belli che ho in questa vita e li conserverò per sempre. Ti terrò per sempre nel mio cuore. Mi hai insegnato così tanto. La tua voce. Quella voce. La tua gentilezza. Il tuo amore. Per grazia di Dio, ora canto per te, per sempre, Willie.