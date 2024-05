video suggerito

È morto Richard Sherman, il leggendario compositore della Disney aveva 95 anni È morto all’età di 95 anni Richard Sherman, leggendario compositore e paroliere della Walt Disney. Con un comunicato ufficiale l’azienda cinematografica ha dato l’annuncio. Tra i suoi successi la colonna sonora di Mary Poppins. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Richard Sherman, lo scrittore e compositore delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, da Mary Poppins al Libro della Giungla, Gli Aristogatti. Ad annunciarne la scomparsa, la Disney con un comunicato ufficiale. Si è spento a 95 anni a causa di malattie legate all'età. Nel corso dei suoi 65 anni di carriera ha ottenuto nove nomination agli Oscar, vincendone due per il suo lavoro nel classico del 1964 Mary Poppins, ha vinto tre Grammy Awards e ricevuto 24 album d'oro e di platino.

L'annuncio della morte di Richard Sherman

Richard Sherman è morto all'età di 95 anni, al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, a causa di malattie legate all'età. L'annuncio della morte è arrivato attraverso un comunicato ufficiale della Disney che ha voluto omaggiare uno dei suoi più grandi compositori, "un membro chiave della ristretta cerchia di talenti creativi di Walt Disney". Nella nota ricordano i riconoscimenti da lui conquistati, del grosso lavoro fatto insieme al fratello, Robert B. Sherman: "Ancora oggi, il lavoro del duo rimane la voce lirica per eccellenza di Walt Disney", si legge. "Richard Sherman è stato l'incarnazione di ciò che significa essere una leggenda Disney, creando insieme a suo fratello Robert gli amati classici che sono diventati una parte preziosa della colonna sonora delle nostre vite" – ha affermato Bob Iger, CEO di The Walt Disney Company – “Da film come Mary Poppins e Il libro della giungla ad attrazioni come ‘Il mondo è piccolo ‘, la musica dei fratelli Sherman ha catturato il cuore di generazioni di pubblico. Saremo per sempre grati per il segno che Richard ha lasciato nel mondo ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia".

Anche Pete Docter, direttore creativo dei Pixar Animation Studios, ha salutato Sherman: "Non si ottengono canzoni come ‘A Spoonful of Sugar' senza un genuino amore per la vita, che Richard ha trasmesso a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di stargli vicino. Anche a 90 anni aveva più energia ed entusiasmo di chiunque altro, e mi lasciavo sempre contagiare dalla gioia di vivere di Richard".