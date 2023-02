È morto Richard Belzer, il detective John Munch di Law&Order aveva 78 anni È morto a 78 anni Richard Belzer, attore che per oltre 20 anni anni ha interpretato il ruolo del detective John Munch nella serie Law&Order.

A cura di Stefania Rocco

È scomparso a 78 anni l’attore Richard Belzer, storico volto della serie tv poliziesca Law&Order. A confermarlo in una nota è stato il suo agente. Belzer era ricordato soprattutto per avere interpretato per oltre 20 anni il ruolo del detective John Munch, in particolare nello spin off Unità Vittime Speciali. Nato come attore comico, Belzer aveva caratterizzato il suo personaggio con una spiccata ironia che lo aveva reso un apprezzato “stand up comedian” nei teatri newyorkesi. Proprio queste doti sul palco gli avevano consentito di comparire in più occasioni al Saturday Night Live. Secondo quanto dichiarato all’Hollywood Reporter da Bill Scheft, scrittore e suo grande amico, Belzer aveva “molti problemi di salute”. L'attore è morto a Bozouls, in Francia, dove da tempo aveva scelto di trasferirsi.

Il ricordo di Mariska Hargitay, Olivia Benson di Law&Order

A ricordare Belzer è stata, tra gli altri, anche la collega Mariska Hargitay, nota per il ruolo di Olivia Benson in Law & Order – Unità vittime speciali: “Ciao carissimo amico. Mi mancherai, la tua luce unica, e il tuo singolare punto di vista su questo strano mondo. Mi sento mi sento fortunata ad averti conosciuto, adorato e lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni”. Belzer era cugino di Henry Winkler, il famoso Fonzie di Happy Days. Oltre al ruolo in Law&Order che lo aveva reso famoso, Belzer aveva recitato in Sesame Street, Miami Vice, 30 Rock e The Wire. Era stato, inoltre, tra gli interpreti del film Scarface di Brian De Palma.

Il personaggio del detective Munch che lo aveva reso famoso era apparso per la prima volta nella serie Homicide: Life on the Street, in onda sulla Nbc dal 1993 al 1999. Ma fu lo spin off Special Victims Unit, in cui Belzer recitò per 326 episodi fino al 2016, a rendere la figura dell’ironico e graffiante detective famosa in tutto il mondo.