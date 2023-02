È morto Pio d’Emilia, il corrispondente dall’Asia di Sky TG24 aveva 68 anni: “Siamo senza parole” È morto Pio d’Emilia, corrispondente dall’Asia di SkyTg24. Ad annunciare la scomparsa, il direttore Giuseppe De Bellis: “La sua perdita ci lascia senza parole. Ci mancherà, ci manca già”.

È morto il giornalista Pio d'Emilia. Il corrispondente dall'Asia di Sky TG24 aveva 68 anni. Ad annunciare la sua scomparsa, Giuseppe De Bellis, il direttore del Tg di Sky, che lo ricorda come coraggioso oltre che capace di quella sana curiosità che i bravi cronisti non dovrebbero mai perdere.

Il direttore di SkyTg24 annuncia la morte di Pio d'Emilia

Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTg24, ha annunciato che Pio d'Emilia è morto a Tokyo: "Quella che considerava casa sua, quella che aveva scelto un po’ per fiuto giornalistico e un po’ per provocazione culturale anni fa, quando l’estremo Oriente era una area poco battuta dalla stampa europea, figurarsi da quella italiana". Il giornalista se n'è andato in silenzio "lui che amava le parole e che le parole usava per vivere con la stessa intensità con cui raccontava le sue storie". De Bellis ha aggiunto:

Era divertente, ironico, scanzonato e permaloso al tempo stesso, ma così vitale da minimizzare i problemi di salute che lo accompagnavano da un po’ e che non gli hanno mai impedito di continuare a fare ciò che amava di più: il giornalista.

Il ricordo tracciato da Giuseppe De Bellis

Giuseppe De Bellis, poi, ha rimarcato di sentire già la mancanza di Pio d'Emilia e ha tracciato un ricordo di lui, che da inviato ha raccontato alcuni dei fatti più importanti degli ultimi 20 anni:

Curioso e coraggioso, ogni volta che c’era una crisi internazionale, anche molto distante da Tokio, lui era pronto a partire. Era dotato di quel grado di sana incoscienza che è anima di un certo modo di fare giornalismo, era il tratto più visibile di Pio: non era soltanto professione, era un modo di stare al mondo, coinvolto e coinvolgente. Tantissime le sue inchieste, ma l’avventura di cui andava più fiero è “Fukushima, a nuclear story”, il suo viaggio attraverso il Giappone colpito dalla catastrofe nucleare del reattore di Fukushima. Progettava altri viaggi, altre storie.

Il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, ha concluso: "La sua perdita ci lascia senza parole. Ci mancherà, ci manca già".