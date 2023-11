È morto Pat E. Johnson, stuntman e allenatore di Danny LaRusso e Miyagi in Karate Kid È morto lo stuntman Pat E. Johnson, maestro di arti marziali noto per aver addestrato gli attori della saga di “Karate Kid”. Aveva 84 anni e, stando a quanto si apprende, sarebbe scomparso lo scorso 5 novembre.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Pat E. Johnson, stuntman americano noto per aver addestrato gli attori nella saga cinematografica Karate Kid. Aveva 84 anni. Stando a quanto fa sapere Variety, che riporta un post della nipote via Facebook, la scomparsa è avvenuta lo scorso 5 novembre per cause naturali.

La notizia della scomparsa

Ad annunciare la morte dello stuntman è stata la nipote Colleen Mary Johnson Summerville. La donna, lo scorso 5 novembre, ha pubblicato un post su l suo profilo Facebook dando la triste notizia della scomparsa dello zio:

È con il cuore triste che condivido che il mio caro zio Pat è morto questa domenica mattina. È stato buono con me da quando ero una bambina e amava molto mio padre Lloyd (suo fratello). Grazie a lui, ho la donna più straordinaria della mia vita, mia zia Sue, e te ne sarò sempre grata. Pat Johnson sarà sempre leggendario per molti, compresa la nostra famiglia. Riposa in pace zio Pat, hai combattuto una buona lotta.

La carriera di Pat E. Johnson e il successo con Karate Kid

Pat E. Johnson dedicò la sua intera carriera alle arti marziali, ottenendo il titolo di cintura nera nono grado e mettendo a frutto il suo talento nel mondo cinematografico. Nel 1973 prese parte al film I 3 dell'operazione drago con Bruce Lee come istruttore di karate e controfigura del protagonista. Il successo arrivò però con i quattro film della saga Karate Kid, a partire dal 1984. Johnson allenò gli attori Pat Morita e Ralph Macchio, interpreti rispettivamente di Daniel LaRusso e del Maestro Miyagi, insegnando loro le mosse da eseguire nei vari combattimenti. Proprio Macchio, con una stories su Instagram, ha voluto ricordare il suo maestro, condividendo una foto insieme e scrivendo: "Riscaldamento dietro le quinte con il defunto, grande maestro di arti marziali e amico unico nel suo genere, Pat Johnson. Riposa in pace, leggenda".