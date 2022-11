È morto Mickey Kuhn: era l’unico attore del cast di Via col vento ancora in vita È morto Mickey Kuhn all’età di 90 anni: l’attore di Via col vento, kolossal del cinema nel quale interpretò il giovane Beau Wilkes, era l’unico del cast rimasto in vita. La moglie Barbara Kuhn ha dato l’annuncio al The Hollywood Reporter.

Il mondo del cinema dice addio all'attore del celebre film Via col vento. Mickey Kuhn è morto all'età di 90 anni in un ospizio in Florida due giorni fa, domenica 20 novembre: la notizia è stata diffusa ieri dal tabloid The Hollywood Reporter. Dopo la morte di Dame Olivia de Havilland, nel 2020, Kuhn era rimasto l'unico membro del cast del classico cinematografico ancora in vita: in Via col vento, il kolossal del 1939 diretto da Victor Fleming e basato sul romanzo di Margaret Mitchell, ha interpretato Beau Wilkes, il giovanissimo figlio di Olivia de Havilland e Leslie Howard nel film.

La carriera di Mickey Kuhn

Mickey Kuhn, l'attore che ha conquistato il successo in tenera età, oltre ad aver interpretato Beau Wilkes in Via col vento, è apparso anche in Juarez con Bette Davis, A Tree Grows in Brooklyn e Red River nel ruolo del figlio adottivo di John Wayne. Nato il 21 settembre del 1932 a Qaukegan, Illinois, aveva solo sei anni quando interpretò il personaggio nel kolossal del cinema: vinse il ruolo contro oltre 100 bambini ai provini. La partecipazione nel film Un tram chiamato desiderio, del 1951, lo avvicinò inoltre ancora una volta a Vivien Leigh, l'icona di Via col Vento conosciuta sul set: Mickey Kuhn ha partecipato ad entrambi i film con i quali l'attrice, morta 55 anni fa, vinse l'Oscar.

Lasciò il cinema nel '56, dopo essere apparso nello show Alfred Hitchcock Presents, e dopo la carriera in marina: prestò servizio per gli Stati Uniti dal '51 al '55. Dopo l'addio ai set cinematografici si dedicò al lavoro in aeroporto sino al pensionamento, nel '95. Nel 1985 sposò la moglie Barbara Kuhn dalla quale sono nati i loro due figli, Mick e Patricia. È stata la donna a dare notizia della morte: "Era in ottima salute fino a poco tempo fa", le sue parole a The Hollywood Reporter.