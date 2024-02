È morto Kenneth Mitchell, l’attore di Star Trek aveva 49 anni È morto l’attore canadese Kenneth Mitchell all’età di 49 anni. Nel 2019 era stato colpito da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), l’annuncio della moglie, Susan May Pratt: “Il mio caro marito ci ha lasciati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

(foto da Instagram Kenneth Mitchell)

È morto l’attore Kenneth Mitchell all'età di 49 anni. Era stato colpito da sclerosi laterale amiotrofica nel 2019, così come annunciò lui stesso in un'intervista a People. La famiglia con un tweet pubblicato su X ha reso pubblica la sua scomparsa: "Con grande dolore annunciamo la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico. Per cinque anni Ken ha affrontato una serie di terribili sfide a causa della Sla. E nella maniera più autentica è riuscito a superare ognuna di esse con grazia e impegno, per vivere una vita piena e gioiosa in ogni momento. Ha vissuto secondo il principio che ogni giorno è un dono e che non camminiamo mai da soli", le parole a corredo di una foto insieme ai figli.

La carriera tra cinema e serie tv

Nato a Toronto nel 1974, Kenneth Mitchell ha interpretato tre personaggi in Star Trek: Discovery, ovvero Kol nella prima stagione, Kol-Sha e Tenavik nella seconda e Aurellio nella terza, un personaggio che utilizzava una sedia a rotelle, ruolo assegnatogli per permettergli di proseguire la sua carriera nel mondo del cinema nonostante la malattia. L'attore canadese è noto anche per i ruoli di Eric Green in Jericho, di Sam Lucas in Ghost Whisperer, di Joshua Dodd in "Nancy Drew". Ha preso parte a numerose serie televisive di successo come Grey's Anatomy (seconda stagione), CSI Miami, Hawaii Five-0, Law & Order : Los Angeles, Criminal Minds. Al cinema ha interpretato Joseph Danvers in "Captain Marvel". Kenneth Mitchell lascia la moglie, Susan May Pratt, sposata nel 2006, e i figli nati nel 2007 e nel 2012.

L'addio della moglie Susan May Pratt

Nelle ultime ore Susan May Pratt ha omaggiato il marito morto ieri, 24 febbraio, con un post su Instagram: "Il mio caro marito Ken ci ha lasciati" ha scritto con un cuore a corredo di una foto dell'attore insieme ai loro due figli.