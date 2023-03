È morto Ivano Marescotti, l’attore aveva 77 anni: la carriera dai film con Benigni a Checco Zalone È morto Ivano Marescotti. L’attore aveva 77 anni e secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, è deceduto dopo una lunga malattia. Tra i tanti film in cui ha recitato anche Johnny Stecchino, Il Mostro, Cado dalle nubi e Jack Frusciante è uscito dal gruppo.

A cura di Daniela Seclì

Lutto nel mondo del cinema. È morto Ivano Marescotti. L'attore aveva 77 anni e secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, è deceduto dopo una lunga malattia. Volto amatissimo del piccolo e del grande schermo, ha recitato in film come Johnny Stecchino, Cado dalle nubi e Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Nel 2022 aveva sposato la sua ex allieva Erika Leonelli.

La carriera di Ivano Marescotti, dal teatro al cinema

Ivano Marescotti, originario di Bagnacavallo, inizialmente ha perseguito una carriera lontano dall'arte della recitazione. Per dieci anni, infatti, ha lavorato presso l'ufficio urbanistica del Comune di Ravenna. Intorno ai trent'anni, ha iniziato a coltivare la sua passione per il mestiere di attore. Così, si è licenziato e con determinazione ha dato concretezza alla sua aspirazione. Ivano Marescotti ha iniziato il suo percorso di attore a teatro dove ha collaborato con Giorgio Albertazzi, Carlo Cecchi, Mario Martone, Giampiero Solari e tanti altri. Poi, è sbarcato al cinema e da lì, ha iniziato a lavorare anche per la fiction. Nel corso della sua carriera ha partecipato a oltre 130 progetti. Tra i film a cui ha preso parte, anche Johnny Stecchino e Il mostro con Roberto Benigni, in cui interpretava rispettivamente il Dottor Randazzo e Pascucci. Ha recitato anche nel film di Checco Zalone, Cado dalle nubi, dove recitava nel ruolo di Mauro Mantegazza, il padre leghista di Marika Mantegazza (interpretata da Giulia Michelini), di cui Checco era follemente innamorato.

Nel film Jack Frusciante è uscito dal gruppo, invece, interpretava il padre di Alex. Tra i suoi lavori anche esperienze su set internazionali come il film Il talento di Mr. Ripley, nel ruolo del colonnello Verrecchia, ma ha partecipato anche al film Hannibal di Ridley Scott (nel ruolo di Carlo Deogracias) e King Arthur di Antoine Fuqua (nel ruolo del vescovo Germano). Nel 2022, ha deciso di dedicarsi all'insegnamento.