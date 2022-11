È morto il padre dell’attore Armie Hammer, aveva 67 anni É morto Michael Hammer, il padre dell’attore Armie Hammer. Stando a quanto si apprende da fonti americane, l’imprenditore e socio della Occidental Petroleum Corporation stava combattendo da tempo contro un cancro. Aveva 67 anni.

Lutto per l'attore Armie Hammer: è morto il padre Michael Hammer. Magnate del petrolio, aveva 67 anni e da tempo combatteva contro il cancro. Il decesso è avvenuto nella giornata di domenica 20 novembre. Lascia la moglie Misty, i figli Armie e Viktor.

Chi era Michael Hammer

Michael Armand Hammer era noto per il suo lavoro alla Occidental Petroleum Corporation, la compagnia di petrolio del bisnonno Armand Hammer, della quale è entrato a far parte a partire dal 1982. Prima aveva lavorato a New York per alcune banche di investimenti. Negli anni a seguire poi si era occupato della Hammer International Foundation, della Armand Hammer Foundation, delle Hammer Galleries e della Hammer Productions. É stato sposato con Dru Ann Mobley, dal 1985 al 2021, con la quale ha avuto due figli: Armie, che oggi ha 36 anni ed è diventato un noto attore, e l'imprenditore Viktor, 34enne. Si è poi risposato con Misty Millward, rimasta vedova in seguito alla sua morte.

Il rapporto con il resto della famiglia Hammer

La famiglia Hammer è stata al centro della docuserie di Discovery+ House of Hammer, che ha rivelato numerosi scandali nella loro storia. Di Armie, attore 36enne noto per le sue interpretazioni in Assassinio sul Nilo e Chiamami col tuo nome, non si hanno più notizie da quando lo scorso anno è stato travolto da uno scandalo difficile da gestire, che ha messo in discussione non solo la sua vita privata, ma anche la sua carriera. Il divo è stato accusato di cannibalismo, oltre che di violenze sessuali nei confronti di più donne che hanno denunciato atteggiamenti violenti e richiesta di pratiche assurde da parte dell'attore che, però, ha sempre negato ogni accusa. Nel frattempo Hollywood è corsa ai ripari e Hammer è stato allontanato da ogni set che lo vedeva protagonista, finendo coll'essere completamente emarginato dal mondo cinema.