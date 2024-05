È morto il cane dell’Estetista Cinica: “Lo annuncio qui, a riparo da commenti miserabili”

video suggerito

È morto Otto, il cane di Cristina Fogazzi, conosciuta sui social con il nome di Estetista Cinica. Tempo fa Fogazzi aveva comunicato ai suoi follower che il Gran Basset Griffon Vendéen era ricoverato in una clinica veterinaria a causa di problemi di salute. L'imprenditrice, martedì 28 maggio, ha scritto un lungo messaggio nella sua newsletter per dare la notizia della perdita dell'amato cucciolo.

"Ti parlo di Otto qui, al riparo dai commenti miserabili"

Quella arrivata nella casella di posta degli iscritti alla newsletter dell'Estetista Cinica non è stata la solita mail. Nessuna presentazione di nuovi prodotti e nessuna offerta imperdibile, solo un lungo messaggio dedicato al cagnolino che ha fatto parte della vita di Cristina Fogazzi per undici anni. "Il nostro Otto ci ha lasciati, la sua cardiopatia non gli ha dato scampo e nonostante abbiamo provato a stabilizzarlo in ogni modo non c’è stato verso" scrive l'influencer. Un cane che è entrato anche nei cuori della community dell'Estetista Cinica: "Otto è arrivato nella mia vita 11 anni fa e poi a spizzichi si è infilato anche in quella di chi mi segue, con la sua codina felice al check out dell’ecommerce o nella mail degli auguri di compleanno. Otto è diventato il finanziatore dell’azienda in risposta a chi credeva che ‘dietro la cinica' ci fossero astuti maschi danarosi". Tra le persone più affezionate a Otto, c'era la madre di Cristina:

La mia mamma è mancata quasi un anno fa, qualcuno sui social ha scritto che mi ero inventata la sua morte per creare hype sul lancio del make up, non credo di aver ancora accettato che si possa pensare e poi scrivere una cosa del genere. Per questo di Otto ti parlo qui, al riparo dai commenti miserabili. Voglio pensare che ci sia un parco in cui Otto sta passeggiando con mia mamma che finalmente può fumarsi le sigarette in pace e insieme vadano a prendere il gelato, per lui una coppetta al fiordilatte per lei il cioccolato che le lascia sempre gli angoli della bocca sporchi. Voglio pensarli così, in questa fine di maggio all’ombra profumata dei tigli.

Otto nello spot del Festival di Sanremo e i messaggi sui social

Otto era stato il protagonista dello spot realizzato da Veralab per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, diventando una piccola celebrità. "Quando facevano le riprese lui, invece, di stare fermo, se ne andava sempre", raccontava l'imprenditrice. Nei commenti sotto all'ultimo video pubblicato su Instagram da Cristina Fogazzi sono tantissimi i messaggi dei suoi followers che hanno scelto di dedicare un pensiero a Otto.