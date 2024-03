È morto Grant Page, lo stuntman e star di Mad Max aveva 85 anni È morto all’età di 85 anni Grant Page, stuntman assai noto per le sue acrobazie che ha preso parte ad una serie di film iconici come i vari Mad Max. Il figlio ha raccontato che la scomparsa è avvenuta a seguito di un incidente d’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 85 anni lo stuntman australiano Grant Page. Scomparso a seguito di un incidente stradale, come comunicato da suo figlio Leroy Page, contattato dal Daily Mail Australia ha raccontato cosa è accaduto dopo l'incidente. È stato protagonista di alcune delle scene più note del cinema e, infatti, sono in molti a ricordarlo anche sui social. Tra i titoli più noti si ricordano Mad Max, The Man from Hong Kong.

Scomparso dopo un incidente in auto

Era considerato una vera e propria leggenda del cinema, dal momento che tanti erano i film a cui aveva preso parte in veste di stuntman, ma la sua scomparsa è avvenuta in modo paradossale. Mentre era da solo alla guida, vicino la sua casa a Kendall, sulla costa centro-settentrionale del Nuovo Galles del Sud, la sua auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero. L'ambulanza e la polizia sono accorse sul posto in pochissimi minuti, ma sull'incidente non sono state fornite ulteriori informazioni che potessero determinare la dinamica. Suo figlio, Leroy Page, contattato dal Daily Mail australiano ha confermato la notizia dell'incidente e ha dichiarato che, nonostante tutto, suo padre è morto sereno "Sembrava felice" ha dichiarato.

La carriera di Grant Page

Nella sua carriera Grant Page ha lavorato principalmente come stuntman e, infatti, lo si può ricordare in alcuni film iconici degli Anni Settanta come The Man from Hong Kong del 1975, a cui è seguito Mad Max del 1979, con il seguito del 1985 Mad Max: Beyond Thunderdome e ancor prima Roadgames nel 1981. In questi film si è distinto per le mirabolanti acrobazie, per i salti da un'automobile all'altra, oppure salti da scogliere in fiamme. Ma non sono mancate anche le prove da attore e, infatti, lo si può vedere in alcuni ruoli conquistati in Deathcheaters del 1976 e Stunt Rock del 1978.