È morto Gary Graham, l’attore di Star Trek e Alien Nation aveva 73 anni

È morto l'attore americano Gary Graham. Noto al pubblico per i suoi ruoli nella saga Star Trek e nella serie Alien Nation, aveva 73 anni. A darne notizia l'ex moglie Susan Lavelle con un post su Facebook. Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Spokane, nello Stato di Washington, pre cause non note.

L'annuncio della morte

È stata l'ex moglie di Graham, Susan Lavelle, ad annunciare la morte di Gary Graham con un post su Facebook. Insieme hanno avuto una figlia, Haylee. La donna, sul suo profilo, ha scritto:

Con profonda tristezza devo annunciare che Gary Graham, il mio ex marito, fantastico attore e padre della nostra meravigliosa e unica figlia, Haylee Graham, è morto oggi. Siamo completamente devastati, specialmente nostra figlia Haylee. Sua moglie Becky è stata al suo fianco".

La carriera di Gary Graham: i ruoli nella saga di Star Trek e a Alien Nation

Nel corso della sua carriera, Graham si è fatto conoscere dal pubblico soprattutto grazie ai suoi ruoli nella saga di Star Trek. Prima è stato Tanis in Star Trek: Voyage, poi ha ripreso i panni dell'ambasciatore Soval in Star Trek: Enterprise, dal 2001 al 2005, ed è stato anche il primo ufficiale Ragnar in Star Trek: Of Gods and Men (2007). Nella serie tv Alien Nation ha invece vestito i panni del detective di Los Angeles Matthew Sige. Al suo fianco l'attore Eric Pierpoint, con cui ha recitato anche nelle altre produzioni e nel film tratto dalla saga. Nel corso degli anni è stato anche nel cast di una trentina di film, tra i quali il thriller Hardcore (1979), dove ha interpretato uno spacciatore di film porno, e Il ribelle (1983) di Michael Chapman. Non sono mancate apparizioni televisive: L'incredibile Hulk, Hazzard, California, Hunter e Renegade.