È morto Franchino, il noto vocalist e dj aveva 71 anni Addio a Franchino, noto vocalist e dj diventato molto celebre nella sua carriera. Aveva 71 anni e da tempo era in ospedale, ad annunciare il decesso la famiglia, via social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Addio a Franchino, il vocalist e dj siciliano che è morto all'età di 71 anni Franchino. L’annuncio della scomparsa è comparso all'improvviso, questa mattina, sulla sua pagina Facebook ufficiale, attraverso la pubblicazione di un messaggio con cui i familiari e gli amici danno notizia della morte del popolarissimo dj, specificando che l'uomo, da tempo, versava in condizioni di salute complesse ed era ricoverato in ospedale da diversi giorni.

Il messaggio della famiglia e degli amici

Una notizia che genera, naturalmente, un sentimento di forte lutto nel mondo della musica, visto l'affetto per un personaggio noto come Franchino. Queste le parole della famiglia: "Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell'amato Franchino, che si è spento oggi, dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere… I funerali si terranno in forma strettamente privata".

Chi era Franchino, il noto dj e vocalist siciliano

Nato in Sicilia, Francesco Principato, Franchino era di fatto toscano, visto che i suoi genitori si erano trasferiti nella regione quando aveva 18 mesi, in particolare passando da Messina all’Empolese, dove poi è cresciuto. Proprio in quelle zone per la prima volta ha suonato in una discoteca, trasformando la passione in un lavoro vero e proprio. Negli anni Ottanta aveva vissuto un'esperienza importante trascorrendo diverso tempo a Ibiza e consolidando la sua passione per la musica, portando con sé il bagaglio in Italia, all'Isola d'Elba, dove ha poi messo in pratica quanto aveva capito. Il suo nome è legato soprattutto a due locali, l’Imperiale di Tirrenia e l’Insomnia di Ponsacco.