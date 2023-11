È morta Frances Sternhagen, l’attrice di Sex And The City aveva 93 anni È morta Frances Sternhagen a 93 anni. La notizia arriva dalla CNN che ha diffuso il comunicato scritto dalla famiglia. L’attrice ha recitato nella famosa serie televisiva Sex And The City nei panni di Bunny MacDougal, madre di Trey e prima suocera di Charlotte York.

È morta Frances Sternhagen, l'attrice che ha recitato in ‘Misery‘ e ‘Sex and the City‘. È passata a miglior vita all'età di 93 anni lo scorso 27 novembre: la notizia la riporta il tabloid della CNN attraverso un comunicato scritto dalla famiglia dell'attrice.

L'annuncio della morte di Frances Sternhagen

"Con grande tristezza condividiamo la notizia che la nostra cara madre, l'attrice Frances Sternhagen, è morta serenamente per cause naturali a New Rochelle, NY, il 27 novembre 2023 all'età di 93 anni. La ricordano i 6 figli, 9 nipoti e 2 pronipoti. Una celebrazione della sua straordinaria carriera e della sua vita è prevista per metà gennaio, in prossimità del suo 94° compleanno. Continuiamo a essere guidati dal suo amore e dalla sua vita". Così la famiglia di Frances Sternhagen ha annunciato la sua morte. L'attrice è passata a miglior vita per cause naturali: il prossimo 13 gennaio 2024 avrebbe compiuto 94 anni. "Sono molto fortunato ad averla potuta chiamare mia mamma, la mia amica, la mia compagna di canzoni e ballo. Eravamo insieme la settimana scorsa, e abbiamo parlato lunedì pomeriggio, ci siamo detti quanto ci amavamo e quanto ci mancavamo", le parole del figlio John Carlin su Instagram.

La carriera di Frances Sternhagen tra cinema e tv

Frances Sternhagen dopo alcuni lavori nel piccolo schermo, divenne celebre al pubblico grazie al ruolo di Millicent Carter, la nonna del dottor John Carter in diciannove episodi della celebre serie televisiva E.R. – Medici in prima linea. Ha poi preso parte a Sex And The City: ha interpretato il ruolo di Bunny MacDougal, madre di Trey e prima suocera di Charlotte York, in dieci episodi della famosa serie tv. Come attrice cinematografica è apparsa nell'ambiguo ruolo della devota governante di una diva di Hollywood in Fedora (1978) di Billy Wilder, ha vinto un Saturn Award come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione della dottoressa Lazarus in Atmosfera zero (1981). Ha recitato anche in Mai così vicini, L'incredibile storia di Winter il delfino, Julie & Julia, Doppia Personalità. Tra le ultime serie tv a cui ha preso parte The Closer, tra il 2006 e il 2012.