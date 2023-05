È morta Emily Morgan, la giornalista aveva 45 anni: “Ha raccontato la pandemia con coraggio”

È morta Emily Morgan. La giornalista aveva 45 anni. Ad annunciare la sua morte, Andrew Dagnell, direttore dell'emittente britannica ITV Network News. Durante la pandemia, la giornalista si era spesa per informare adeguatamente gli spettatori ed era diventata un volto familiare. La morte è stata causata da un cancro ai polmoni.

Nel comunicato diramato da ITV Network News, si parla di una "breve battaglia con un cancro ai polmoni". Andrew Dagnell ha annunciato la morte di Emily Morgan: "Siamo profondamente rattristati per la morte della nostra stimata collega, Emily Morgan. Emily non era solo una giornalista di incredibile talento, ma anche un amato membro di ITV Network News e la sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che la conoscevano". E ha aggiunto:

Occupandosi di Scienza e Salute, Emily ha avuto un ruolo fondamentale nella copertura di alcune delle storie più importanti dei nostri tempi, incluso il suo coraggioso resoconto della pandemia di Covid-19, visitando gli ospedali e incontrando il personale sanitario in prima linea, condividendo le loro storie con i nostri telespettatori. I suoi servizi sono stati determinanti per portare alla luce l'immensa pressione a cui erano sottoposti coloro che lavoravano nel Servizio Sanitario Nazionale. È diventata una voce fidata per il pubblico in un momento senza precedenti.