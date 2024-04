Dalila Di Lazzaro e la morte del figlio: “Mi dissero: è nella camera mortuaria, venga a prendere le sue cose”

Dalila Di Lazzaro perse suo figlio Christian nel 1992, aveva solo 22 anni e lei, invece, ne aveva 37: “Eravamo legatissimi. Mi chiamarono dall’ospedale, lasciando un messaggio in segreteria: ‘suo figlio è nella sala mortuaria, venga a prendere le sue cose’. Ma come si fa a lasciare un messaggio così?”.

Christian era del 1969, oggi sarei nonna. Chissà. Venne travolto da un’auto la sera del 19 maggio 1992 mentre rincasava in motorino, sulla Cassia. Aveva 22 anni, io 37. L’ho avuto che ero quindicenne. Eravamo legatissimi, con lui mai un problema. Studiava, voleva diventare un dentista, sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti per perfezionarsi. Era un chitarrista, suonava in un complessino che si era esibito anche al PalaEur. Solo dopo la sua morte seppi che componeva canzoni, me lo dissero i ragazzi della sua band.