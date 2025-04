Cristiano Ronaldo fa gli auguri alla figlia Bella: “Buon compleanno amore”, poi ricorda il gemello morto

video suggerito

In occasione del compleanno di sua figlia Bella, Cristiano Ronaldo ha condiviso sui social uno scatto in cui la abbraccia e la bacia sulla fronte. Per la bambina, nata dall'amore con Georgina Rodriguez, il campione portoghese ha scritto una toccante dedica. Nel messaggio, infatti, ha anche reso omaggio al suo fratello gemello Angel, morto nel 2022 durante il parto.

La dedica di Cristiano Ronaldo per sua figlia Bella: "Il nostro amore è sempre con te"

"Buon compleanno, amore mio. Il nostro amore è sempre con te". Con queste parole Cristiano Ronaldo ha celebrato il compleanno di sua figlia Bella, che venerdì 18 aprile ha compiuto tre anni. Il campione sportivo ha pubblicato sui social una fotografia mentre gioca e stringe a sé la piccola. Nel post, però, ha anche ricordato con l'hastag #AngelyBella il gemello della bambina, morto mentre veniva alla luce. Anche Georgina Rodríguez ha dedicato un post a Bella e al suo fratellino e sul suo profilo Instagram è apparso un video in cui Ronaldo dice di volerle bene. A corredo del post, ha scritto: "I miei bambini oggi compiono 3 anni, vi amo con tutto il mio cuore. Questo video con papà è uno dei miei preferiti. Congratulazioni e grazie mille per avermi scelta come vostra mamma".

Cristiano Ronaldo: "Dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto"

Nel 2022 Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez avevano comunicato via social la tragica notizia della scomparsa del figlio Angel. "È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che i genitori possano provare – aveva scritto la coppia – Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità". E in conclusione:

Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre.