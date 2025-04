video suggerito

Victoria De Angelis compie 25 anni, la fidanzata Luna Passos la bacia: "Buon compleanno amore mio" La dj e bassista dei Maneskin festeggia venticinque anni. La romantica dedica della fidanzata Luna Passos. L'amore continua.

Continua la storia d'amore tra Victoria De Angelis e Luna Passos. Lo dimostra la romantica dedica che la modella ha rivolto alla dj e ex bassista dei Maneskin in occasione del suo compleanno. Lunedì 28 aprile, Victoria ha compiuto 25 anni. Gli auguri della sua fidanzata.

Victoria De Angelis compie 25 anni, gli auguri della fidanzata Luna Passos

Victoria De Angelis ha festeggiato i suoi venticinque anni lunedì 28 aprile. Puntuali sono arrivati gli auguri della fidanzata Luna Passos. La modella ha voluto rivolgere alla dj una dedica pubblicamente. Poche parole: "Buon compleanno amore mio". Ha preferito lasciare parlare le immagini. Luna Passos, infatti, ha pubblicato due foto in cui bacia Victoria De Angelis. Foto che dimostrano come questa storia d'amore stia andando a gonfie vele e stia resistendo al passare del tempo.

Victoria De Angelis e l'importanza di vivere liberamente la propria sessualità

Nel 2021, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Victoria De Angelis parlò della prima volta in cui si rese conto di provare dei sentimenti e attrazione per una ragazza:

È stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti.

Sin da bambina ha chiarito la sua intenzione di esprimersi liberamente senza lasciarsi etichettare: "A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina. Mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne. Mi stavo dando la chance di essere come desideravo".