Matilda De Angelis e l'amore con Alessandro dei Santi Francesi: "Era nel mio radar, è scattato subito qualcosa" Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Matilda De Angelis ha raccontato come è nato l'amore con Alessandro De Santis, cantante del duo Santi Francesi, a cui è legata da circa due anni. "Lui è stato coraggioso, è scattato subito qualcosa", ha spiegato l'attrice.

A cura di Elisabetta Murina

"È scattato subito qualcosa, lui è stato coraggioso". Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Matilda De Angelis ha raccontato come è nato l'amore con Alessandro De Santis. L'attrice e il cantante del duo musical I Santi Francesi sono una coppia da circa due anni. La prima volta fuorono paparazzati insieme nel 2023 dal settimanale Diva e Donna. De Angelis è ora al cinema con il film La Vita da Grandi diretto da Greta Scarano, in cui interpreta Irene, che torna a Roma per prendersi cura del fratello maggiore autistico.

Come è nata la relazione tra Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi

Ai microfoni di Gianluca Gazzoli, Matilda De Angelis ha raccontato come è nato l'amore con Alessandro. Il primo incontro fisico finale di X Factor nel 2022, che i Santi Francesi hanno vinto, anche se da tempo l'attrice lo aveva notato: "Ci siamo conosciuti artisticamente ognuno per conto suo e poi fisicamente alla finale di X Factor. Io lo conoscevo già prima, era già nel mio radar perché avevo visto una storia su Instagram di una cantante che li condivideva e sono andata a curiosare su questi Santi Francesi. Ho ascoltato la canzone e ho pensato “Pazzeschi, che voce della Madonna”".

Quando poi si sono visti di persona, la scintilla è stata immediata: "Ero stata invitata alla finale e ci siamo conosciuti lì di persona. È scattato subito qualcosa, lui è stato coraggioso". Un rapporto il loro, ha spiegato l'attrice, fatto anche di stima professionale e artistica:

Noi abbiamo una visione molto simile dell’arte in generale, siamo molto in sintonia sull’argomento. Forse è scontato o superficiale, ma se la persona con cui sto fa un lavoro artistico, ho bisogno di stimare la sua visione dell’arte. Io sono la fan numero uno di Alessandro e dei Santi Francesi.

"Con lui ho perso il controllo"

La notizia della loro relazione è emersa, per la prima volta, nel gennaio 2023, quando sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti intimi. Non molto tempo prima, l'attrice aveva chiuso la storia con Pietro Castellitto, figlio del noto regista. Quello per Alessandro è stato un colpo di fulmine, che l'ha travolta e le ha cambiato la vita, come aveva raccontato a Vanity Fair: "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora"