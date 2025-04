video suggerito

Wilma De Angelis ha 95 anni: “Il mio segreto di longevità? Né marito né figli” Wilma De Angelis si racconta a 95 anni: la rinuncia a matrimonio e figli per la musica, l’amicizia perduta con Mina e l’amore trovato a 60 anni. La pioniera dei cooking show svela i suoi segreti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wilma De Angelis, 95 anni e non sentirli. In un'intervista rilasciata a Libero, la cantante milanese ripercorre la sua straordinaria carriera e rivela scelte personali che hanno segnato la sua vita. Non è stata solo una pioniera della musica – fu lei a portare in Italia lo swing – ma anche dei cooking show: Telemenù, negli anni Settanta, che poi diventò Sale, pepe e fantasia.

La rivoluzione nel mondo della musica

Non tutti sanno che fu proprio Wilma De Angelis a portare per prima lo swing con venature di rock'n roll al Festival di Sanremo nel 1959. Come ricorda nell'intervista a Daniele Priori pubblicata sul quotidiano Libero del 14 aprile, il suo brano "Nessuno" è diventato un classico intramontabile, interpretato nei decenni successivi da numerosi artisti, da Fiorello ad Antonella Ruggiero fino a Marco Mengoni. "Mi piaceva. Si capiva dall'inizio che era bello ma certo non pensavo all'inizio che sarebbe arrivato fin dove è arrivato", racconta De Angelis, sottolineando come la svolta decisiva per il brano sia stata l'interpretazione in duo con Mina a Canzonissima. "Lì si è capito anche con maggiore chiarezza che non si trattava di una canzone banale".

L'amicizia perduta con Mina e il sogno di Sanremo

Uno dei ricordi più toccanti che emerge dall'intervista è quello dell'amicizia con Mina, nata proprio durante Canzonissima, ma poi sfumata con il passare degli anni. "All'inizio c'è stata una bella amicizia, molto autentica. Ricordo che facevamo dei bei giri in macchina. Poi però, con l'andare avanti delle nostre carriere, ci siamo allontanate. Questa cosa mi ha fatto soffrire e dopo anni ne parlo ancora spesso. Sarebbe stato bello condividere anche la vecchiaia". Nonostante la distanza, De Angelis continua a nutrire grande affetto per la collega: "Mina è un'artista e una donna che si è rivelata brava sotto tutti gli aspetti. Nel campo musicale ha fatto cose davvero fantastiche."

La scelta di vita: musica invece di famiglia

La decisione più significativa nella vita di Wilma De Angelis è stata quella di privilegiare la carriera musicale rispetto alla formazione di una famiglia tradizionale.

Non avere avuto figli è stata un po' tutte e due le cose, ma soprattutto è stata una scelta. Mi ero resa conto che avere dei figli mi avrebbe portata fuori da quello che sentivo come il mio percorso di vita principale nella musica, tra le canzoni. L'amore vero l'ho incontrato tardi con Gianni, dopo i sessant'anni. Avevo deciso di stare da sola perché quello che mi piaceva di più nella vita era cantare. […] Gianni ha voluto proprio starmi vicino. La cosa che gli interessava era stare con me. Ci siamo fatti tanta compagnia fino alla fine.

L'8 aprile scorso, Wilma De Angelis ha festeggiato il traguardo dei 95 anni, circondata dall'affetto dei suoi cari che le hanno organizzato una festa a sorpresa: "Non immaginavo nemmeno di festeggiarlo. Sono arrivati tutti senza che io sapessi niente. È stato molto bello".