Maria De Filippi a Chiamamifaro appena eliminata: "I tuoi non mi hanno mai chiamata", chi sono i genitori famosi Chiamamifaro è uscita da Amici 2025 dopo lo scontro al ballottaggio contro Senza Cri. Maria De Filippi, nel salutarla, ha dichiarato: "Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting". Il riferimento era ai genitori famosi della cantante, ovvero Giorgio Gori e Cristina Parodi, dei quali De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati anche testimoni di nozze.

Chiamamifaro è uscita da Amici 2025 dopo lo scontro al ballottaggio contro Senza Cri. Cristina Carella è riuscita a rimanere nella scuola, mentre Angelica ha dovuto lasciare il programma. Maria De Filippi, nel salutarla dopo aver dato il verdetto a entrambe, ha dichiarato: "Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting". Il riferimento era ai genitori famosi della cantante, ovvero Giorgio Gori e Cristina Parodi, dei quali De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati anche testimoni di nozze.

Giorgio Gori e Benedetta Parodi, i genitori di Angelica – Chiamamifaro

"Con i miei genitori siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata", aveva dichiarato Chiamamifaro all'inizio di questa avventura televisiva ad Amici. Motivo per il quale il suo percorso nel talent di Maria De Filippi sembra essere stato vissuto in autonomia, soprattutto visti anche i rapporti che legano la conduttrice con Giorgio Gori e Cristina Parodi, dei quali è stata testimone di nozze nel 1995 insieme a Maurizio Costanzo, con il quale a sua volta si era sposata solo un mese prima. A raccontarlo, in un post Instagram quando Costanzo morì, fu proprio Cristina Parodi:"Mi piace ricordarti così caro Maurizio . Tu e Maria vi eravate sposati un mese prima e per noi sei stato il migliore e più entusiasta testimone di nozze . Era il primo ottobre del 1995 e da allora per quasi trent’anni siamo rimasti uniti da un legame d’amore oltre che professionale. In questo momento mi stringo forte a Maria e alla famiglia Costanzo. Rimarrai nel nostro cuore, sempre".

Cosa è successo quando Chiamamifaro è stata eliminata

Nel tentativo di tranquillizzarle, la nota conduttrice aveva provato a spiegare loro che Amici restava "un programma fatto di eliminazioni, è normale che sia così", per poi ironizzare sulla reazione di Senza Cri, in preda al panico e alla lacrime al pensiero di uscire: "Quando piangi non si capisce un piffero di quello che dici".

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, più dimessa nella reazione all'ipotesi di lasciare per sempre la scuola, ha dovuto precisare di aver pianto fino al minuto prima di mettersi in collegamento per ascoltare il verdetto sul ballottaggio: "Da quando sono sul palco del serale mi sento me stessa nelle mie esibizioni, non voglio ancora tornare a casa. Sono cresciuta tanto qui dentro, ho solo paura di sentirmi una delusione se dovessi uscire oggi. Avrei voluto arrivare più avanti, fare di più. Sento di aver fallito. A volte penso di avere delle difficoltà nel dire quanta fame ho per questo lavoro, per la musica, come se non volessi calpestare i piedi a nessuno e quindi lo esterno meno per non risultare presuntuosa. Ma io ho fame di questa cosa, so quanto ci è voluto per arrivare fin qui".