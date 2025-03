video suggerito

Lorella Cuccarini: “Stimo Maria De Filippi sia come donna che come professionista. Ha sempre ragione” Ospite del salotto di Che Tempo Che Fa, Lorella Cuccarini ne approfitta per complimentarsi con Maria De Filippi. A Fabio Fazio descrive la conduttrice come una grande professionista dallo spiccato lato umano. “Ha ragione sempre, non sbaglia mai” rivela nello show in onda sul Nove domenica 23 marzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Lorella Cuccarini è stata ospite del salotto di Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio sul Nove. Nella puntata in onda domenica 23 marzo ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, conduttrice di Amici. La cantante e ballerina è una delle professoresse della 24esima edizione del talent, giunto alla fase del serale.

Lorella Cuccarini su Maria De Filippi: "C'è sempre nel momento del bisogno"

Ospite di Fabio Fazio, Lorella Cuccarini ha parlato a lungo del rapporto di amicizia e lavorativo con Maria De Filippi. L'insegnante di Amici descrive la conduttrice come una grande lavoratrice, capace di dare sostegno sia professionale che umano. "Ho una stima profonda per Maria De Filippi, le voglio proprio tanto bene. La stimo come donna e come professionista" ammette Cuccarini. "È la prima ad arrivare, l'ultima ad andare via. Lavora su tanti progetti diversi ma c'è veramente, c'è per tutti" continua. E infine: "È una donna che riesce a guardarti negli occhi e a dirti se c'è qualcosa che non va, se hai bisogno di un sostegno… Ti chiama quando meno te lo aspetti. Ha ragione sempre, non sbaglia mai".

Lorella Cuccarini si esibisce ad Amici24, i complimenti di Maria De Filippi

Nella prima puntata del serale di Amici, è andato in onda il consueto guanto di sfida tra le professoresse del talent show. Alessandra Celentano si è esibita nei panni di Marylin Monroe, Anna Pettinelli in quelli di Lady Gaga, mentre Lorella Cuccarini ha ballato interpretando Jennifer Lopez. Al termine della performance di quest'ultima, Maria De Filippi si è complimentata con lei: "Amadeus, hai visto Lorella ballare? Di Celentano hai visto solo qualche posa. Vergogna Alessandra, sei una cialtrona". Cuccarini si poi è ritagliata un po' di spazio per lamentarsi: "Ballare a freddo a 20 anni è un conto, a 60 comincio a scricchiolare".