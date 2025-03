video suggerito

Amici24, Amadeus si emoziona con Maria De Filippi: “Grazie Mediaset per l’invito. È un’ondata pazzesca” Amadeus siede tra i giudici della prima puntata del serale di Amici, in onda su Canale5 sabato 22 marzo. Il conduttore ringrazia Maria De Filippi e riceve i complimenti di Lorella Cuccarini. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus siede tra i giudici della prima puntata del serale di Amici. La trasmissione, in onda sabato 22 marzo su Canale 5, ha aperto le porte al conduttore, che non nasconde la gioia e la gratitudine per l'invito. Oltre a lui, anche Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio negli studi del talent show. Nel corso del programma, Lorella Cuccarini esprime la propria felicità nel vedere la partecipazione di Amadeus.

Amadeus giudice di Amici24: "Pensavo di aver provato tutte le emozioni, ma questa è pazzesca"

Maria De Filippi inizia la trasmissione presentando la giuria di Amici. Il primo a entrare nello studio è Cristiano Malgioglio, felice di poter essere presente per il terzo anno di fila: "Chissà il quarto anno cosa succederà". Subito dopo, è il turno di Elena D'Amario. È la prima volta che la famosa e amata ballerina è giudice del serale: "Buonasera a tutti, grazie, sono felicissima. Ti ringrazio". Prima volta anche per Amadeus, che abbraccia Maria De Filippi. "Pensavo di averle provate tutte le emozioni, ma questa è un'ondata pazzesca – ammette tra gli applausi dei presenti – Grazie a Mediaset, grazie a Maria per avermi invitato. In bocca al lupo ai ragazzi, nello spettacolo, anche se è poco carino, ma per noi è importante e si dice sempre merda, merda, merda".

Lorella Cuccarini: "Sono felicissima che Amadeus sia qui"

Dopo la prima sfida, Lorella Cuccarini prende parola e si rivolge al conduttore. Non nasconde la gioia di vederlo seduto tra i giudici: "Sono felicissima che Ama sia qui, ci conosciamo da una vita e gli voglio davvero tanto bene, il fatto che sia qui è una gioia infinita". Amadeus risponde: "Anche io te ne voglio, ma voglio bene anche alla signora Celentano. Non ho avuto modo di conoscerla lavorativamente come Lorella". La maestra replica immediatamente: "Ma lo avremo".